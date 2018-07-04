EK SINAV YAPILSIN!

Üniversite eğitimi alma hayali kuran milyonlarca öğrencinin başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü değişik oturumlarda yapılarak, tamamlandı. Ancak sınava geç kaldığı gerekçesiyle sınavlara giremeyen ve 1 yıl çalıştıktan sonra mağdur olan öğrenciler için bu 2 hafta içerisinde ek bir sınav yapılmasını isteyen Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, BUSABAH gazetesine konuşarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Daha önce sınav başladıktan sonra geç kalan öğrenciler için yarım saat kuralı olduğunu hatırlatan Başkan Yıldırım, bu kural sonucunda birçok mağduriyet yaşandığını söyledi.

SINAVA GİREMEYEN BİR GENÇ HAYATA KÜSEBİLİR

“Yarım saat kuralından sonra bu kural 15 dakikaya indirildi” diye konuşan Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Burada da birçok genç arkadaşımız sınava yetişemedi ve şu anda sınava giremediği için mağduriyet yaşıyor. olması gereken ise sınavın başladığı saat baz alınmalıdır. Örneğin sınav 09.30’da başlıyorsa, öğrenci 09.30’da sınava gelmeli hatta mümkünse öğrenciye 3-5 dakika da tolerans tanınmalıdır. Bu saatten sonra gelen öğrenciler zaten bir hak iddia etmez. Öğrenci 15 dakika kuralı için birçok sıkıntı yaşıyor ve bunlar için mutlaka bir ek sınav yapılmalı ve sınava giremeyen öğrencilerin mağduriyetleri giderilmeli. Buradaki amaç, insanları mağdur etmek değil, öğrencilerimizin ümitlerini, hayallerini boşa çıkarmamak olmalıdır. Bugün sınava giremeyen bir genç hayata küsebilir. Gençlerimizin geleceği, hayalleri ve umudu çok önemlidir. Bunları ön planda tutmak için de 15 dakika kuralının da kesinlikle kaldırılması gerekiyor. Bu nedenle sınava giremeyen öğrencilere de mutlaka sıcağı sıcağına bir ek sınav yapılması gerekiyor.”