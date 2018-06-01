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Ek gösterge talebi

3600 ek gösterge talebiyle ilgili bir basın açıklaması yapan Büro Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Mustafa Şimşek, “3600 ek göstergenin belli bir kesime, yani 3 milyon kamu çalışanlarından bir milyon 600’üzüne verilip diğerlerine verilmemesi büyük bir haksızlık olur” dedi.

Ek gösterge talebi

3600 ek gösterge talebiyle ilgili bir basın açıklaması yapan Büro Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Mustafa Şimşek, “3600 ek göstergenin belli bir kesime, yani 3 milyon kamu çalışanlarından bir milyon 600’üzüne verilip diğerlerine verilmemesi büyük bir haksızlık olur” dedi.

01 Haziran 2018 Cuma 17:38
Ek gösterge talebi

Büro Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Mustafa Şimşek, 3600 ek gösterge talebiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Dün sendika binasında yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Mayıs 2018 tarihinde seçim beyannamesini açıklarken öğretmenlere, hemşirelere, polis ve din görevlilerine 3600 ek gösterge müjdesini verdiğini hatırlatan Başkan Şimşek, bu müjdenin tüm kamu çalışanlarını heyecanlandırıp ve ümitlendirdiğini söyledi.

KABUL EDİLEMEZ

“Ümit ediyoruz ki; zaman içerisinde 3600 ek gösterge tüm kamu çalışanlarını da kapsayacaktır” diyen Başkan Şimşek, şunları kaydetti:

“Yoksa 3600 ek göstergenin belli bir kesime yani 3 milyon kamu çalışanlarından bir milyon 600 kişiye verilip diğerlerine verilmemesi büyük bir haksızlık olur. Türkiye’nin adeta bel kemiğini oluşturan Gençlik Spor,  Adliye, Maliye, SGK, İç işleri, Nüfus,  TÜİK, Meteoroloji, Gümrük ve Ticaret, Emniyet ve Milli Savunma bakanlığındaki sivil memurların ihmal edilmesi kabul edilemez. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmak üzere bu kurumlarda çalışan binlerce personelin sesi olmak için buradayız. 3600 Ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına verilmesi için Büro Memur-Sen olarak başlatmış olduğumuz imza kampanyası neticesinde kurumlardan aldığımız binlerce imzayı bu gün kargo ile Cumhurbaşkanlığı Makamına sunulmak üzere gönderilecektir. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasilerimiz bu sesimize kulak verir ve 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına verilmek üzere gerekli çalışmayı başlatırlar.”

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaEk GöstergeBüro Memur Sen
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