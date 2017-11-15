15 Kasım 2017 Çarşamba

Einstain tepki verince…

Malatya’da gerçekleştirilen yol kontrolünde Narkotik detektör köpeği Einstain’ın tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada araç içerisine zulalanmış 20 kilogram eroin ele geçirildi.

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:48
Einstain tepki verince…

  Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin çeşitli giriş noktalarında yol uygulamaları yapılıyor. Bu uygulamalar esnasında Van ilinden geldiği tespit edilen bir araç içerisindeki iki şahsın şüpheli davranışlarda bulunması üzerine araçta Narkotik detektör köpeği Einstain arama yaptı. Einstain’in belli bölgelerde tepki vermesi üzerine araç içerisinde yapılan detaylı aramada, çeşitli bölmelerde zula içerisinde gizlenmiş vaziyette toplam 20 kilogram 800 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan M.K. ve A.B. gözaltına alınırken eroinin Van’dan İstanbul’a götürülmek istendiği tespit edildi. Gözaltındaki sorguları tamamlanan iki şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
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