02 Ocak 2018 Salı

Ehliyet ve pasaport işlemlerinde yeni dönem

Ehliyet ve pasaport alacak vatandaşlar dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklanan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini 2 Nisan 2018'e kadar yürütmeyi sürdürecek.

02 Ocak 2018 Salı 11:49
Ehliyet ve pasaport işlemlerinde yeni dönem

  Bu tarihten itibaren ehliyet ve pasaport işlemleri ile nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü ilgilenecek. Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2 NİSAN’A KADAR…
  Buna göre, söz konusu devir işlemine ilişkin süre 2 Nisan 2018'e kadar uzatıldı. Karar, İçişleri Bakanlığının 8 Aralık 2017 tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca alındı.

 Resmi Gazete'de, 29 Ekim 2016'da yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3152 sayılı Kanun'a eklenen geçici maddede, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği belirtilmişti. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Ehliyet Ve PasaportBusabah

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