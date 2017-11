Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, deneyim ve tecrübelerinden sürekli istifade ettikleri Ahmet Turgut’a Yeşilyurt Kitapyurdu projesine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sundu. Ahmet Turgut’un kendisini yetiştirmiş önemli bir yazar olduğunu ifade eden Başkan Polat, “Hemşerimiz Ahmet Turgut projemize önemli destekler sağlıyor, her sene bizimle birlikte oluyor öğrencilerimizle, halkımızla bir araya gelerek edindiği tecrübeleri paylaşıyor.” sözlerini kaydetti.

“ÇOCUKLARIMIZI KİTAP OKUMAYA VE YAZAR OLMAYA TEŞVİK EDİYORUZ”

4. Yeşilyurt Kitap Yurdu projesi kapsamında bu yıl 40’a yakın yazarı öğrencilerle buluşturacaklarını sözlerine ekleyen Polat, “Projemizin temel amacı; Yeşilyurt’taki öğrenci kardeşlerimizin yazarlarla diyaloglarını artırmak ve karşılıklı sohbet etmeleridir. Öğrencilerimiz bu sohbetlerde düşüncelerini fikirlerini paylaşıyor, yazarlarımız ise edindikleri tecrübeleri ve deneyimleri paylaşıyorlar. Çocuklarımızı kitap okumaya ve yazar olmaya teşvik ediyoruz. İstanbul ve Ankara’da yaşayan yazarlarımızın Yeşilyurt’a uzak olmadığını gösterip, öğrencilerimize ‘eğer çok okuyup araştırırsanız sizlerde gelecekte önemli bir yazar veya akademisyen olabilirsiniz’ anlayışını göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Ehl-i Beyt konusunda yaptığı araştırmalar ve kaleme aldığı kitaplarla son dönemlerin popüler yazarları arasında gösterilen Malatyalı Araştırmacı-Yazar Ahmet Turgut ise, Ehl-i Beyt konusunda anlattığı olaylarla davetlileri duygulandırdı. ‘Yeşilyurt Kitapyurdu’ projesinin eğitim ve kültürel hayatın gelişmesine ve ilerlemesine ciddi katkılar sunduğunu ifade eden Yazar Turgut, her açıdan verimli geçen öğrenci ve halk buluşmalarını organize eden başta Yeşilyurt Belediyesi olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini sundu.

10 MUHARREM AŞURA GÜNÜ KERBELA İÇİN BİR MİLATTIR

Ehl-i Beyt konusunda yaptığı araştırmaları ve bulguları davetlilerle paylaşan Yazar Turgut, “10 Muharrem ile Ehl-i Beyt yan yana geldiği zaman gönüller doğrudan Kerbela’ya uzanıyor, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimizi hatırlıyoruz. O acıların ve yaşanılanların zihin dünyamızdaki yeri ve karşılığı cinayet ve katliam eksenlidir. Tarih bize bir not düşüyor ve diyor ki; 10 Muharrem evladı Zehra’nın katledildiği gün, şehitlerin günü. O şahadet Kerbela’nın zihnimizdeki en sıcak demi olarak kaldı. O şahadet Hz. Hüseyin Efendimizin rol modelliğinde yaşandığı için biz 10 Muharrem’e kadar yaşanılan Kerbela’yı ‘Hüseyin’i Kerbela’ olarak yâd ediyoruz. Ama tarih bize bir şey gösterdi ki; Hüseyin’i Kerbela Kerbela’nın finali değil, Kerbela’nın miladı, tam ortasında. 10 Muharrem Aşura günü Kerbela için bir milattır. Kerbala’nın derin olan yüzü 10 Muharrem’den sonra ortaya çıkmıştır.40 günlük sıcak bir dem var, Kerbela’nın şahitleri, şahideleri yani Hz. Muhammed Efendimizin (sav) torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in kızları ve bacıları, Hz. Fatıma’nın ciğerpareleri ilk kez 20. gününde Kerbela şehitlerinin başucunda yas tutabildiler. Kerbela’da erkekler hakka yürüdükten sonra hak uğruna can verdikten sonra Kerbela’nın Kuran-ı Kerim’in, Sünnet’in ve hakkın varisleri o bir avuç esir annelerimizdi, çocuklardı. Hak uğruna yaşama görevi Ehl-i Beytin bayanlarına ve annelerine düşmüştü onlar 40 gün boyunca zulme direndiler. Bu katliamı yapanlar kadınlara ‘kabul edin yenildiniz, Yezid sizden daha güçlü, Emeviler Ehl-i Beyti yendi, Biz Bedir’in intikamını aldık’ dediler. Hz. Muhammed Efendimiz (sav) Bedir’i ‘Ümmetin varlık yokluk günü’ olarak tarif etmişti. Bedir’de kaybeden cahiliye rövanş almak için 60-70 yıl aradan sonra Kerbela katliamını gerçekleştirdi. Diyor ki ‘Zeynep kabul et yenildiniz. Biz sizi yendik’ bunu söyleyen Yezid elinde Hz. Hüseyin Efendimizin kesik başı bulunuyor, kafanızda o anı canlandırın. Yezid’in ayağının altında Peygember Efendimizin (sav) öptüğü dudaklar var, seyyide Zeynep’in 10 kardeşi ve üç oğlunun başı var. Seyyide Zeynep orada öyle bir cümle etti ki; Ümmeti Muhammed 13 asırdır bu cümlenin altında perperişandır. Zeynep Annemiz dedi ki ‘Ey Zalim, Beni Rabbimle korkutma, arkanda yüz binlerce asker var, vallahi yanlışsın Allah benimle, Ben Kuran-ı Kerim’in indiği evin kızıyım, ben Miraç’taki nebinin kızıyım, ben Hac’ın kızıyım, Ben Ali’nin kızıyım, konuşan Kuran’ın kızıyım. Sen bugün bizim canımıza girmiş olabilirsin vallahi biz senin ahiretini berbat edeceğiz, bu yaptığın zulmün hesabını tek tek senden soracağız’. Seyyide Zeynep konuştuğu zaman Hz. Ali, baktığı zaman Hz. Fatıma Annemiz gibi, Ehl-i Beytin tüm güzelliğini ve hikmetini kendinde buluşturmuş an itibariyle hakkın temsilcisi, Kuran-ı Kerim’in varisi. Seyyide Zeynep o Yezid’i Şam’da tir tir titretti, çünkü onun sözü haktı. Tarihe bir mühür olarak vurdu ve dedi ki; ‘sözün gücü gücün sözünden yücedir.’ Seyyide Zeynep, itaat dayatıldığı zaman Yezid’in karşısında dimdik durup ‘arkanda yüz binlerce asker var yanlışsınız, Allah benimle birlikte ben daha güçlüyüm’ diyebilen muazzam bir teslimiyet, tevekkül harikasıdır. 1,5 milyar Müslüman’ız, İsrail’in nüfusu belli, Kudüs gitti gidiyor, sırada Mekke var, hala birbirimizle savaşıyoruz, bu şekilde gidişin sonu zillettir” şeklinde konuştu.

Konferansın ardından ‘elif-vav’ tablosu ile kayısı paketi hediye edilen Araştırmacı-Yazar Ahmet Turgut, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirip, kitaplarını imzaladı.

