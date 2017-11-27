Türkiye’nin en hassas olduğu konulardan birisi de kadınlara karşı yapılan şiddet. Bu hassas konuyla ilgili Türkiye’de yeteri kadar tedbirler alınsa da şiddetin önüne geçilemiyor. Önceki gün de yani 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ydü. Kadınlara yönelik şiddet konusunda BUSABAH gazetesine konuşan Himaye’ye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Genel Başkanı Ayşe Ece Budan, önemli açıklamalarda bulundu.

Her zaman olarak kadına şiddeti daima kınadıklarını dile getiren Başkan Budan, kadına şiddeti öteleyecek bir eylem planı yapamadıklarını söyledi.

CEZALAR YETERSİZ

Kadınlara yönelik şiddetin önüne geçilmesinde eğitimin şart olduğunu ifade eden Başkan Budan, “İnşallah bu yıldan sonra kadına şiddete yönelik yaptırım gücü çok daha yüksek olan eylem planlarının olmasını ümit ediyoruz. Kadınlara şiddet giderek artıyor. Çünkü cezalar yetersiz. Bu sadece ceza verilerek çözülecek bir konu da değil. Bu konu eğitimle de çözülmesi gereken bir konu. Her zaman söylüyorum ilk önce kadını eğiteceğiz ki, erkeğin kadına, hatta kadının da erkeğe şiddetini önleyelim. Kadına yönelik şiddete karşı en temel mücadele eğitimle olmalı. Şiddetin olduğu yerde ölümün olmaması zaten mümkün değil. Şiddeti uygulayan kişi- ‘ben bunu kadı-erkek’ diye ayırmıyorum, insan olarak konuşmak istiyorum- hasta ruhlu insanların psikolojik olarak tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

ŞİDDET KAPATILACAK KONU DEĞİL

“Şiddete maruz kalıp da bunu söyleyemeyen Malatya’da ve Türkiye’nin genelinde binlerce kadın var” kadın olduğunu dile getiren Başkan Budan, şunları kaydetti:

“Kadınlarımız şiddet gördükleri zaman bunu saklamamaları gerekiyor. Şiddet kapatılacak konu değil. Çünkü şiddet uygulayan insanların tedaviye ihtiyaçları var. Şiddet uygulayan insanların bir şekilde tedaviye yöneltecek, toplumun huzurunu bozacak şekildeyse de şiddeti uygulayanın açık açık deşifre edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bizler kadınlarımızın şiddet gördüklerini utanarak dile getirmeyip kapatmasına karşıyız. Şiddet gördüğünü utanarak kapatan ve eğitim seviyesi yüksek olan çok fazla kadınımız var. Şiddet gördüğünü kapatan da zaten eğitim seviyesi yüksek olan kadınlarımız. Kırsalda yaşayan kadınlarımız şiddet gördüğünü dile getiriyor. Hakkını da arıyor. Ama maalesef görüyoruz ki, eğitim seviyesi yüksek olan kadınlarımız hakkını arayamıyor. Şiddet gördüğünü kapatıyor.”

MUTLU SARIGÜL