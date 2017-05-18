Malatya’nın üniversiteye geçiş sınavları ile ilgili başarı sıralamaları incelendiğinde; 2008 yılında ÖSS sınavında 145 ve üstünde puan alan öğrenci yüzdesi açısından sıralandığında Malatya 81 il arasında 31. sırada yer alırken, 2009 yılında yine 81 il arasında 9. sırada yer alarak büyük bir başarı gösterdi. 2010 Yılında ÖSS’nin yerini alan YGS’de ise Malatya 235.073 puan ortalaması ile 81 il arasında 30’uncu sırada yer aldı.

20’NCİ SIRADA YER ALDI

2011, 2012,2013 ve 2014 yılında da 20-30 bandı üzerinde seyretti. ÖSYM’nin en son 2015 yılı için yayınladığı istatistiklerde ise Malatya 81 il arasında 22’nci sırada yer aldı. 2015 yılının aynı sınavında YGS-1-2-3-4-5 ve 6 parametresinde Malatya, net ortalaması dikkate alındığında 81 il arasında 20’nci sırada yer aldı.

MALATYA LYS’DE ÇAKILDI

Malatya, 2010 yılından bu yana son sınıf düzeyinde mezun olan öğrenci ile üniversiteye yerleşen öğrenci oranlamasında 81 İl arasında 65-73 bandında yer aldı. 2015 ÖSYM verilerine bakıldığında YGS’de başarıp LYS’de çakılan Türkiye’de sadece beş il oldu: Malatya, Karabük, Tunceli, Bayburt ve Kırıkkale… Malatya 2015 YGS’de 20-22 bandında iken LYS’de 65 sırada yer aldı. Söz konusu sıralamalarla birlikte Malatya’da 2016 yılında da çok iç açıcı rakamlar oluşmadı.

SAHTE PUANLAR

Öğrencilerin diploma puanları bu kadar yüksekken, Malatya’nın üniversiteye geçiş sınavlarında başarısız olması, öğrencilerin kayıtlarının kolejlere alınmasından dolayı olduğu görülüyor. Yine bu oranlar, bu zıt durumun bir açıklaması olarak gözler önüne seriliyor. “Sahte puan”larla liseden mezun olan birçok öğrenci, Malatya’nın YGS ve LYS’deki ‘başarı’sızlık durumlarını açıklıyor.

DÖNEMLERE GÖRE DEĞİŞİM

Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığının e-okul uygulamasında bu durumun vehameti gözler önüne serildi. E-okul’da bulunan “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri” kısmında Malatya’daki okulların boş kontenjanlarının sınıf kategorilerine göre arttığı görülürken, bunun sebebi de merak konusu oldu. Çok geçmeden cevap bulundu ve öğrencilerin, velileri tarafından kolejlere alındığı öğrenildi. Söz konusu kategorilerde, 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfa gidildikçe boş kontenjan oranının arttığı görüldü.

FEN LİSELERİNDE BOŞALAN KONTENJANLAR

Bu anlamda E-okul’da bulunan “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri”ndeki okullara ve dönemlere göre boş kontenjan durumları şu şekilde:

“ Malatya Fen Lisesi: 9’uncu sınıf boş kontenjan: 4

10’uncu sınıf boş kontenjan: 1

11’inci sınıf boş kontenjan: 12

12’nci sınıf boş kontenjan: 15

Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi: 9’uncu sınıf boş kontenjan: 2

10’uncu sınıf boş kontenjan: 9

11’inci sınıf boş kontenjan: 11

12’nci sınıf boş kontenjan: -

Akçadağ Fatih Fen Lisesi: 9’uncu sınıf boş kontenjan: 15

10’uncu sınıf boş kontenjan: 31

11’inci sınıf boş kontenjan: 37

12’nci sınıf boş kontenjan: -

Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi: 9’uncu sınıf boş kontenjan: 14

10’uncu sınıf boş kontenjan: 2

11’inci sınıf boş kontenjan: 27

12’nci sınıf boş kontenjan: 10

Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesi: 9’uncu sınıf boş kontenjan: 7

10’uncu sınıf boş kontenjan: 19

11’inci sınıf boş kontenjan: 13

12’nci sınıf boş kontenjan: -

BAZI ANADOLU LİSELERİNDE BOŞALAN KONTENJANLAR

Akçadağ Anadolu Lisesi: 9’uncu sınıf boş kontenjan: 53

10’uncu sınıf boş kontenjan: 70

11’inci sınıf boş kontenjan: 91

12’nci sınıf boş kontenjan: 101

Atatürk Kız Anadolu Lisesi: 9’uncu sınıf boş kontenjan: 6

10’uncu sınıf boş kontenjan: 4

11’inci sınıf boş kontenjan: 30

12’nci sınıf boş kontenjan: 65

Malatya Anadolu Lisesi: 9’uncu sınıf boş kontenjan: 8

10’uncu sınıf boş kontenjan: 15

11’inci sınıf boş kontenjan: 27

12’nci sınıf boş kontenjan: 26

Yeşiltepe Anadolu Lisesi: 9’uncu sınıf boş kontenjan: 1

10’uncu sınıf boş kontenjan: 1

11’inci sınıf boş kontenjan: 18

12’nci sınıf boş kontenjan: 35













TÜRKAN YILDIZ