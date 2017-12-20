Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Ödemiş ilçesinde, görev yaptığı Anadolu lisesinde, 16 yaşındaki öğrencisi tarafından pompalı tüfekle vurulan okul müdürü 47 yaşındaki Ayhan Kökmen’in yaşamını yitirmesi tüm eğitim camiaları tarafından tepkiyle karşılandı. Dün Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi, Yönetim Kurulu ve Kadın Komisyon üyelerinin de katıldığı bir basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdi. sendika binasında gerçekleştirilen basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım yaptı.

“Eğitimciye yapılan her saldırı, benliğimizi esir almaktadır” diyen Başkan Yıldırım, eğitimcileri hedef alan ve hazin sonuçlara yol açan şiddet sarmalının her bakımdan üzücü olduğu kadar düşündürücü olduğunu da söyledi.

MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Başkan Yıldırım, “İzmir’in Ödemiş ilçesi Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen öğrencisi tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetmiştir. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, tüm eğitim camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Sebebi ne olursa olsun, iki lise öğrencisinin okul yöneticisine karşı öldürme kastıyla hareket etmesi, şiddetin vardığı noktanın en açık göstergesidir. Aynı gün Iğdır Merkeze bağlı MEV Anadolu Lisesinde Müdür Başyardımcısı olarak görev yapan Yücel Düzci ise, saldırıya uğrayan öğrencilerini korumaya çalışırken, gözü dönmüş kişilerin sopalı, bıçaklı, muştalı saldırısına uğramış, ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Öğretmenimize acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

HEP BİRLİKTE KARŞI DURMALIYIZ

Önleyici tedbirlerin alınmasını beklediklerini ifade eden Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Terör saldırıları sonucu şehit edilen Aybüke ve Necmettin öğretmenin acısı, hüzünlü hatıraları hâlâ yüreğimizi dağlarken, kaygı verici boyutlara varan bu saldırılar üzüntümüzü katmerleştiriyor. MEB başta olmak üzere ilgililerin acilen caydırıcı ve önleyici tedbirler almasını bekliyoruz. Bu saldırılar geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmekte, birçok mağduriyete neden olmaktadır. Eğitimcilere yönelik her saldırı, aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple, cehalete dayanan şiddeti veya şiddete dayanan cehaleti bir an evvel ortadan kaldırmalıyız. Eğitimcilerimizi hedef alan bütün saldırılar sona erdirilinceye, kanlı, karanlık bu şuursuzluk son buluncaya kadar, herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Biz bilginin gücünün cehalet cürmüyle sindirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ruhumuzu besleyen, benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan, milletçe varlığımızın dayanağı olan eğitimin şiddetin esiri olmasına hep birlikte karşı durmalıyız.”

GENİŞ BİR AİLE GİBİ DÜŞÜNÜYORUZ

Eğitimcilere karşı gerçekleştirilen saldırıları te’lin ettiklerini söyleyen Başkan Yıldırım, “Öğretmenlerimizden öğrencilerimize, yöneticilerimizden velilerimize kadar bütün eğitim camiasını, millet temelinde geniş bir aile gibi düşünüyoruz. Bizim nazarımızda her üyesiyle saygıya değer bu ailenin hangi ferdine olursa olsun, yapılan saldırıyı kayıtsız şartsız te’lin ediyoruz. Son dönemlerde öğretmenlerin emeğini yok sayan, itibarını örseleyen, eğitimdeki etki alanını daraltan, eğitimin aktörünü neredeyse bir figürana dönüştüren, bu mesleği her türlü haksızlığa ve saldırıya açık hâle getiren anlayış, bugün geldiğimiz noktanın sebebidir” dedi.

KAMUOYUNU DUYARLI DAVRANMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Eğitim-Bir-Sen olarak saldırılar sonucu hayatını kaybeden öğretmenlere Allah’tan rahmet dilediklerini dile getiren Başkan Yıldırım, “Giderek artış gösteren, bazısı ağır yaralama bazısı da cinayetle neticelenen bu saldırılar karşısında öğretmenlerimiz kendilerini savunmasız hissetmekte, yetkililerden caydırıcı tedbirler, mesleğin itibarını artıracak politikalar beklemektedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, saldırılar sonucu hayatını kaybeden bütün Eğitimcilerimize Allah’tan rahmet diliyor, saldırıya uğrayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; şiddete başvuranları lanetliyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Çünkü saldırıya uğrayan, öldürülen bizim geleceğimizdir” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL