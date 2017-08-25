Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 2016-2017 eğitim yılı içerisinde, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri’ndeki kurslardan faydalanan ve 8’inci sınıfa giden 393 öğrencinin, TEOG yerleştirme sonucunda istedikleri okula yerleşirken, bazılarının da bursluluk sınavında başarılı oldukları belirtildi.

YÜZDE 17,3’ÜNE TEKABÜL EDİYOR

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada TEOG ve Bursluluk sınavına giren 393 öğrenciden, 8'inin Fen Lisesi’ne, 5'inin Sosyal Bilimler Lisesi’ne, 16'sının Proje İmam Hatip Lisesi’ne, 32'sinin meslek liselerine, 321'inin 450 puanın üstünde öğrenci kabul eden Anadolu liselerine, 11'inin de açık öğretim lisesine kayıt yaptırdığı bildirildi. Ayrıca bu öğrencilerden 68'nin ise bursluluk sınavını kazandıkları kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri’nde eğitim alan öğrencilerden bursluluk sınavını kazananların sayısının, toplam sayının yüzde 17,3’üne tekabül ettiği vurgulandı.

HABER MERKEZİ