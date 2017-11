Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Ortadoğu Anadolu Bölgesi Ödül Töreni” dün gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Malatya Vali Vekili Ali sakar, MEB Strateji Dairesi Başkanı Musa Şahin, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Bingöl, Elazığ, Muş, Van İl Milli Eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardında tören Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri tanıtım videosunun gösterisiyle devam etti. Törenin açılış konuşmasını yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya’da eğitimde yenilikçilerin ödülleri törenini yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

HER GÜN VE HER SAAT YENİLENİYOR

Sorumluluk sahibi olduklarını ifadeden Tatlı, “Eğitim bir ülkenin gelecek vizyonudur. Bir ülkenin eğitim politikaları, eğitime bakış açısı o ülkenin gelecek yöneliminde olup, olmaması ile alakalıdır. Ülkemizde eğitim ve öğretim alanında teknolojideki hızlı değişime paralel olarak her gün ve her saat yenilenmekte ve ileriye dönük bir ivme ile devam etmektedir. Bizler geleceğin dönüşüm mimarları olarak eğitim camiasının her ferdi bu ülkenin gelecekteki konumunu belirlerken, gelecekteki konumunun mükemmel olması için çalışırken hem bilim ve teknolojinin hem de ülkemizin kadim medeniyetinin değerlerini manevi ve fikri kültürünü hem kendimizin bulunduğu bu çağda hem de gelecek çağlara taşımada sorumluluk sahibiyiz. İnovasyon ve yeni fikirler üretmek elbette ki çok önemlidir. Ancak üretilen her yeni bilgi, geliştirilen her yeni teknolojik bilgi, fikir ve manevi duygularla özellikle Anadolu’nun medeniyeti ile yoğrulmadığı takdirde bugünkü dünyada olduğu gibi felaketler getirmekten öte bir şey yapmayacaktır. Bizler batının ilim ve teknolojide ki gelişim düzeylerini takip ederken, onların ilerisine geçerken hem Anadolu’nun hem de batının fikir dünyasını aynı şekilde çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak zorundayız” diye konuştu.

YENİLİKÇİ UYGULAMALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE BAĞLI

Daha sonra söz alan ve eğitim sisteminin birçok öğeden oluşan, dinamik, değişime ve dönüşüme açık yapılar olduğunu dile getiren MEB Strateji D. Başkanı Musa Şahin de, “Bugün geldiğimiz noktada Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri eğitim ve öğretim alanında farklı ve özgün uygulamalar geliştirmeyi kendine görev bilmiş, alışılmışın sınırlarını zorlayan; idareci, öğretmen, öğrenci, veli ve diğer paydaşlarımız için değerli bir motivasyon aracı konumuna gelmiştir. Bu bilinçle, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödüllerine yapılacak başvuruların artacağını temenni ediyorum. Bilgi çağının eğitimi yaratıcı ve yenilikçi insanlar yetiştirmeyi temel amaç edinerek, bilginin doğrudan aktarılması yerine bilgiye ulaşma yollarının öğretilmesi yönünde şekillenmektedir.Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini kendine vizyon edinmiş olan Bakanlığımızda değişimi yönetebilmek yenilikçi uygulamaların sürdürülebilirliğine bağlıdır. Bilgi toplumunun getirdiği bu ihtiyaçları karşılamak ve kurumsal amaçlarımızı gerçekleştirmek adına Bakanlığımızca yürütülen faaliyetlerden biri de Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleridir” şeklinde konuştu.

BAŞVURULARIN ARTACAĞINI TEMENNİ EDİYORUM

“Geride bıraktığımız eğitim ve öğretim yılında beşincisini gerçekleştirmenin mutluğunu sizlerle paylaşmaktayız” diyen Şahin, şunları kaydetti:

“Bu süreçte yapılan güncellemelerle yenilikçilik düşüncesi bir anlamda yenilikçilik ödüllerine de uygulanmıştır. Başvurı ve ödül yönergesi yenilenmiş, ödül kategorileri güncellenmiş, başvuru ve değerlendirme işlemleri elektronik ortama taşınmış, çoklu değerlendirme mekanizması geliştirilmiştir. Lisansüstü eğitim, yabancı dil, mesleki deneyim gibi birçok kritere göre seçilen ve eğitilen değerlendiricilerle başvuru raporları elektronik ortamda değerlendirmiştir. Ardından her bir bölgede başarı gösteren çalışmalar saha ziyaretleri ile yerinde gözlemlenmiştir. Sonuçta ise 5 kategorideki 3 bin 357 ödül başvurusundan 106 başvuru bölgesel ödül almaya hak kazanmıştır. Eğitim sistemi birçok öğeden oluşan, dinamik, değişime ve dönüşüme açık yapılardır. Bugün geldiğimiz noktada Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik ödülleri eğitim ve öğretim alanında farklı ve özgün uygulamalar geliştirmeyi kendine görev bilmiş, alışılmışın sınırlarını zorlayan; idareci, öğretmen, öğrenci, veli ve diğer paydaşlarımız için değerli bir motivasyon aracı konumuna gelmiştir. Bu bilinçle, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödüllerine yapılacak başvuruların artacağını temenni ediyorum.”

Son olarak söz alan Malatya Vali Vekili Sayın Ali Sakar da, “Eğitim ve öğretimde yenilikçi ödülleri çalışmalarına katkıda bulunan arkadaşlarımızı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören ödül almaya hak kazanan çalışmalarını sunumu ve ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi.



























MUTLU SARIGÜL