Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
91445
ALTIN
211.129
DOLAR
5.4563
STERLİN
7.0190
EURO
6.1401

Eğitim-Bir-Sen, Söylemez’e emanet

Eğitim-Bir-Sen, Söylemez’e emanet

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:41
Eğitim-Bir-Sen, Söylemez’e emanet

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şubesi,  6. Olağan Kurulu’nu gerçekleştirdi. Yaklaşık 150 delegenin oy kullandığı kurulda, tek listeyle seçime giren Hüseyin Söylemez ve ekibi görev başına getirildi.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şubesi dün 6. Olağan Kurul’da gerçekleştirdi. Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen ve yaklaşık 150 delegenin oy kullandığı Genel Kurul’da tek liseyle giren Hüseyin Söylemez başkanlığındaki ekip göreve getirildi. Genel Kurul’da söz alan Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu yeni Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da yaklaşık 13 bin eğitim çalışanlarından 7 bin üyesiyle sendikanın erdemlerinden, faziletlerinden zerre taviz vermeden yollarına devam edeceklerini ifade eden Başkan Söylemez, mevcut üyelerini kaybetmeden tüm eğitim çalışanlarının gönlüne girerek üye sayılarını artıracaklarını söyledi.

DÜNYAYA KATMA DEĞER SAĞLAYALIM

Sendikaları olmadan yürünecek bir yol olmadığını ispatlamak zorunda olduklarını belirten Başkan Söylemez, “Bugün ilimizin en büyük sendikası olmanın verdiği haklı övüncün yanında; yetkinin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun da farkında olup, adalet, emanet, ehliyet, liyakat noktalarında bırakın kendi üyelerimiz arasında titiz olmayı üyemiz olmayan diğer çalışanlarımıza karşı da ağabeylik görevi gereği sendikamız olmadan yürüyecek bir yol olmadığını ispatlamak zorundayız. Emeğin mücadelesiyle emeğimizi büyüterek ve hakkımızı isteyerek büyümeye devam edelim. Hep birlikte alt alta gelerek 3’ü, 4’ü değil 111’leri, milyonları oluşturan 1’ler olduğumuzu sürekli hatırlamalı, gece gündüz demeden özelde kamu çalışanlarına, genelde milletimize, hatta dünyaya katma değer sağlayalım” diye konuştu. 

EĞİTİM ÇALIŞANLARINA ÖNCÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

“6. Olağan Genel Kurul’da yeni bir döneme merhaba diyerek, yeni bir döneme kapı aralayacağız” diyen Başkan Söylemez, şunları ifade etti:

“Güçlü iletişim, sürekli gelişim’ diyerek çıkacağımız bu yolda; kurulsal kültürün hakim olduğu, üyelerini ötekileştirmeyen, kuşatıcı, özeleştiriye açık, üyeleri için yoğun eğitim programları düzenleyen, bürokratik bir yapıya bürünmeyen, özgün, özgür, öncü bir sendikayı canlı tutmak zorundayız. Mevlana’nın söylediği gibi ‘Bu dünyaya ayırmaya, bölmeye, parçalamaya gelmedik.’ Bizler de parçaları onarmaya, birleştirmeye, dağılanları toplamaya, küskünleri barıştırmaya, dostlar arasında köprü olmaya geldik diyebilmeli ve gereğini yerine getirmeliyiz. Kardeşlik ahlakıyla kuşanmış bir teşkilat olarak yol arkadaşlarım bu yolculuğun baş mimarlarıdır. Her çalışmamızı ekip ile istişare etmek şiarımız olacaktır. Yeni dönemde sosyal ve kültürel faaliyetleri artırıp, sosyal sorumluluk projelerini yoğunlaştırıp, üyelerimizde aidiyet duygusunun zayıflamasını önlemek durumundayız. Eğitim çalışanlarına öncü olmak zorundayız.”

Eğitim-Bir-Sen, Söylemez’e emanet

MUTLU SARIGÜL

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şubesi,  6. Olağan Kurulu’nu gerçekleştirdi. Yaklaşık 150 delegenin oy kullandığı kurulda, tek listeyle seçime giren Hüseyin Söylemez ve ekibi görev başına getirildi.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şubesi dün 6. Olağan Kurul’da gerçekleştirdi. Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen ve yaklaşık 150 delegenin oy kullandığı Genel Kurul’da tek liseyle giren Hüseyin Söylemez başkanlığındaki ekip göreve getirildi. Genel Kurul’da söz alan Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu yeni Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da yaklaşık 13 bin eğitim çalışanlarından 7 bin üyesiyle sendikanın erdemlerinden, faziletlerinden zerre taviz vermeden yollarına devam edeceklerini ifade eden Başkan Söylemez, mevcut üyelerini kaybetmeden tüm eğitim çalışanlarının gönlüne girerek üye sayılarını artıracaklarını söyledi.

DÜNYAYA KATMA DEĞER SAĞLAYALIM

Sendikaları olmadan yürünecek bir yol olmadığını ispatlamak zorunda olduklarını belirten Başkan Söylemez, “Bugün ilimizin en büyük sendikası olmanın verdiği haklı övüncün yanında; yetkinin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun da farkında olup, adalet, emanet, ehliyet, liyakat noktalarında bırakın kendi üyelerimiz arasında titiz olmayı üyemiz olmayan diğer çalışanlarımıza karşı da ağabeylik görevi gereği sendikamız olmadan yürüyecek bir yol olmadığını ispatlamak zorundayız. Emeğin mücadelesiyle emeğimizi büyüterek ve hakkımızı isteyerek büyümeye devam edelim. Hep birlikte alt alta gelerek 3’ü, 4’ü değil 111’leri, milyonları oluşturan 1’ler olduğumuzu sürekli hatırlamalı, gece gündüz demeden özelde kamu çalışanlarına, genelde milletimize, hatta dünyaya katma değer sağlayalım” diye konuştu. 

EĞİTİM ÇALIŞANLARINA ÖNCÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

“6. Olağan Genel Kurul’da yeni bir döneme merhaba diyerek, yeni bir döneme kapı aralayacağız” diyen Başkan Söylemez, şunları ifade etti:

“Güçlü iletişim, sürekli gelişim’ diyerek çıkacağımız bu yolda; kurulsal kültürün hakim olduğu, üyelerini ötekileştirmeyen, kuşatıcı, özeleştiriye açık, üyeleri için yoğun eğitim programları düzenleyen, bürokratik bir yapıya bürünmeyen, özgün, özgür, öncü bir sendikayı canlı tutmak zorundayız. Mevlana’nın söylediği gibi ‘Bu dünyaya ayırmaya, bölmeye, parçalamaya gelmedik.’ Bizler de parçaları onarmaya, birleştirmeye, dağılanları toplamaya, küskünleri barıştırmaya, dostlar arasında köprü olmaya geldik diyebilmeli ve gereğini yerine getirmeliyiz. Kardeşlik ahlakıyla kuşanmış bir teşkilat olarak yol arkadaşlarım bu yolculuğun baş mimarlarıdır. Her çalışmamızı ekip ile istişare etmek şiarımız olacaktır. Yeni dönemde sosyal ve kültürel faaliyetleri artırıp, sosyal sorumluluk projelerini yoğunlaştırıp, üyelerimizde aidiyet duygusunun zayıflamasını önlemek durumundayız. Eğitim çalışanlarına öncü olmak zorundayız.”

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
EĞİTİM SENMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Fendoğlu Kuluncak’ı ziyaret etti
Milletvekili Fendoğlu Kuluncak’ı ziyaret etti
Kayısı fidanına ilgi yoğun
Kayısı fidanına ilgi yoğun
Startup Weekend kapılarını girişimci adaylara açtı
Startup Weekend kapılarını girişimci adaylara açtı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim