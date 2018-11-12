Eğitim-Bir-Sen, Söylemez’e emanet

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şubesi, 6. Olağan Kurulu’nu gerçekleştirdi. Yaklaşık 150 delegenin oy kullandığı kurulda, tek listeyle seçime giren Hüseyin Söylemez ve ekibi görev başına getirildi.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şubesi dün 6. Olağan Kurul’da gerçekleştirdi. Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen ve yaklaşık 150 delegenin oy kullandığı Genel Kurul’da tek liseyle giren Hüseyin Söylemez başkanlığındaki ekip göreve getirildi. Genel Kurul’da söz alan Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu yeni Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da yaklaşık 13 bin eğitim çalışanlarından 7 bin üyesiyle sendikanın erdemlerinden, faziletlerinden zerre taviz vermeden yollarına devam edeceklerini ifade eden Başkan Söylemez, mevcut üyelerini kaybetmeden tüm eğitim çalışanlarının gönlüne girerek üye sayılarını artıracaklarını söyledi.

DÜNYAYA KATMA DEĞER SAĞLAYALIM

Sendikaları olmadan yürünecek bir yol olmadığını ispatlamak zorunda olduklarını belirten Başkan Söylemez, “Bugün ilimizin en büyük sendikası olmanın verdiği haklı övüncün yanında; yetkinin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun da farkında olup, adalet, emanet, ehliyet, liyakat noktalarında bırakın kendi üyelerimiz arasında titiz olmayı üyemiz olmayan diğer çalışanlarımıza karşı da ağabeylik görevi gereği sendikamız olmadan yürüyecek bir yol olmadığını ispatlamak zorundayız. Emeğin mücadelesiyle emeğimizi büyüterek ve hakkımızı isteyerek büyümeye devam edelim. Hep birlikte alt alta gelerek 3’ü, 4’ü değil 111’leri, milyonları oluşturan 1’ler olduğumuzu sürekli hatırlamalı, gece gündüz demeden özelde kamu çalışanlarına, genelde milletimize, hatta dünyaya katma değer sağlayalım” diye konuştu.

EĞİTİM ÇALIŞANLARINA ÖNCÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

“6. Olağan Genel Kurul’da yeni bir döneme merhaba diyerek, yeni bir döneme kapı aralayacağız” diyen Başkan Söylemez, şunları ifade etti:

“Güçlü iletişim, sürekli gelişim’ diyerek çıkacağımız bu yolda; kurulsal kültürün hakim olduğu, üyelerini ötekileştirmeyen, kuşatıcı, özeleştiriye açık, üyeleri için yoğun eğitim programları düzenleyen, bürokratik bir yapıya bürünmeyen, özgün, özgür, öncü bir sendikayı canlı tutmak zorundayız. Mevlana’nın söylediği gibi ‘Bu dünyaya ayırmaya, bölmeye, parçalamaya gelmedik.’ Bizler de parçaları onarmaya, birleştirmeye, dağılanları toplamaya, küskünleri barıştırmaya, dostlar arasında köprü olmaya geldik diyebilmeli ve gereğini yerine getirmeliyiz. Kardeşlik ahlakıyla kuşanmış bir teşkilat olarak yol arkadaşlarım bu yolculuğun baş mimarlarıdır. Her çalışmamızı ekip ile istişare etmek şiarımız olacaktır. Yeni dönemde sosyal ve kültürel faaliyetleri artırıp, sosyal sorumluluk projelerini yoğunlaştırıp, üyelerimizde aidiyet duygusunun zayıflamasını önlemek durumundayız. Eğitim çalışanlarına öncü olmak zorundayız.”

Eğitim-Bir-Sen, Söylemez’e emanet

MUTLU SARIGÜL

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şubesi, 6. Olağan Kurulu’nu gerçekleştirdi. Yaklaşık 150 delegenin oy kullandığı kurulda, tek listeyle seçime giren Hüseyin Söylemez ve ekibi görev başına getirildi.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şubesi dün 6. Olağan Kurul’da gerçekleştirdi. Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen ve yaklaşık 150 delegenin oy kullandığı Genel Kurul’da tek liseyle giren Hüseyin Söylemez başkanlığındaki ekip göreve getirildi. Genel Kurul’da söz alan Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu yeni Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da yaklaşık 13 bin eğitim çalışanlarından 7 bin üyesiyle sendikanın erdemlerinden, faziletlerinden zerre taviz vermeden yollarına devam edeceklerini ifade eden Başkan Söylemez, mevcut üyelerini kaybetmeden tüm eğitim çalışanlarının gönlüne girerek üye sayılarını artıracaklarını söyledi.

DÜNYAYA KATMA DEĞER SAĞLAYALIM

Sendikaları olmadan yürünecek bir yol olmadığını ispatlamak zorunda olduklarını belirten Başkan Söylemez, “Bugün ilimizin en büyük sendikası olmanın verdiği haklı övüncün yanında; yetkinin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun da farkında olup, adalet, emanet, ehliyet, liyakat noktalarında bırakın kendi üyelerimiz arasında titiz olmayı üyemiz olmayan diğer çalışanlarımıza karşı da ağabeylik görevi gereği sendikamız olmadan yürüyecek bir yol olmadığını ispatlamak zorundayız. Emeğin mücadelesiyle emeğimizi büyüterek ve hakkımızı isteyerek büyümeye devam edelim. Hep birlikte alt alta gelerek 3’ü, 4’ü değil 111’leri, milyonları oluşturan 1’ler olduğumuzu sürekli hatırlamalı, gece gündüz demeden özelde kamu çalışanlarına, genelde milletimize, hatta dünyaya katma değer sağlayalım” diye konuştu.

EĞİTİM ÇALIŞANLARINA ÖNCÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

“6. Olağan Genel Kurul’da yeni bir döneme merhaba diyerek, yeni bir döneme kapı aralayacağız” diyen Başkan Söylemez, şunları ifade etti:

“Güçlü iletişim, sürekli gelişim’ diyerek çıkacağımız bu yolda; kurulsal kültürün hakim olduğu, üyelerini ötekileştirmeyen, kuşatıcı, özeleştiriye açık, üyeleri için yoğun eğitim programları düzenleyen, bürokratik bir yapıya bürünmeyen, özgün, özgür, öncü bir sendikayı canlı tutmak zorundayız. Mevlana’nın söylediği gibi ‘Bu dünyaya ayırmaya, bölmeye, parçalamaya gelmedik.’ Bizler de parçaları onarmaya, birleştirmeye, dağılanları toplamaya, küskünleri barıştırmaya, dostlar arasında köprü olmaya geldik diyebilmeli ve gereğini yerine getirmeliyiz. Kardeşlik ahlakıyla kuşanmış bir teşkilat olarak yol arkadaşlarım bu yolculuğun baş mimarlarıdır. Her çalışmamızı ekip ile istişare etmek şiarımız olacaktır. Yeni dönemde sosyal ve kültürel faaliyetleri artırıp, sosyal sorumluluk projelerini yoğunlaştırıp, üyelerimizde aidiyet duygusunun zayıflamasını önlemek durumundayız. Eğitim çalışanlarına öncü olmak zorundayız.”