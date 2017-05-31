Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi üye sayısını artırıyor. Giderek artan üye sayısıyla Malatya’da söz sahibi olma yolunda ilerleyen Eğitim-Sen Malatya Şubesi şimdilerde toplam 7 bin 3 üyesi bulunuyor. Konuyla ilgili dün sendikalarında bir basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi Başkanı Kerem Yıldırım, yetkilerini perçinlediklerini söyledi.

YOĞUN BİR FAALİYET DÖNEMİ GEÇİRDİK

Eğitim-Bir-Sen olarak Malatya’da 7 bin 3 üyeyle açık ara önde olduklarını ifade eden Başkan Yıldırım, “Memur sendikalarının üye sayıları kesinleşmiş bulunuyor. Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu şubemizin 6328, 2 No’lu (üniversite) Şubemizin 675 olmak üzere, toplam 7 bin 3 üye sayısına ulaşmış bulunuyoruz. En yakın sendikanın dört katından daha fazlayız. Malatya’nın bütün ilçelerinde, üniversitenin bütün birimlerinde yoğun bir faaliyet dönemi geçirdik. Bütün ilçelerde ve Üniversitenin birimlerinde yetkili durumdayız” dedi.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYORUZ

Eğitim-Bir-Sen’in sendikacılık anlayışıyla revaçta olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Bütün iş yerlerinde teşkilatlanan, emek, hak, demokrasi, sivilleşme ve özgürleşme bağlamında milletin özü, çalışanların gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olan Eğitim-Bir-Sen, 15 Mayıs 2017 itibarıyla eğitim hizmet kolunda yetkisini perçinleyerek sürdürmüş ve eğitim çalışanlarının hizmet sendikacılığını ideolojik sendikacılığa tercih ettiğini tescil etmiştir. Yıllardır devam eden istikrarlı büyüme ve ortaya çıkan bu sayısal fark, ilkeli, tutarlı, sorunlardan beslenmeye tevessül etmeyen, kazanımlarını akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerle süsleyen sendikacılık anlayışının revaçta olduğunu göstermiştir. Etnik ayrışmaya ve ideolojik saplantılara dayalı kısmi sendikacılığın ise iflasta olduğunu ispatlamıştır. Kurucu Genel Başkanımız Merhum Mehmet Akif İnan’ın, ‘Hangi düşüncede, fikir kalıbı içinde olursa olsun, onun bir insan olarak kabul görmesi, inancından dolayı horlanmaması lazım, isterse benim inancımın zıddı olsun. Ben ona da Hakk-ı hayat tanınmasının kavgacısıyım’ şeklinde ifade ettiği ilke doğrultusunda emek ve özgürlük mücadelesini sürdürüyoruz.”

BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Sendika olarak sorunun bir parçası değil, çözümün paydaşı olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Yıldırım, “Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi için ter dökmeye, kendi medeniyet ve değer odaklı yeni sendikal anlayışla sorunun parçası değil, çözümün paydaşı olmaya devam edeceğiz. 4/C’lisiyle, hizmetlisiyle, memuruyla, şefiyle, öğretmeniyle, idari personeliyle, akademisyeniyle büyük bir aileyiz. Yıllardır, mağdurların ve mazlumların sesi, kazanımların adresiyiz ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Sendikamızın hem nicelik hem de nitelik olarak bugünlere gelmesinde emeği olan yönetiminden ilçe yönetimleri ve işyeri temsilcilerimize; gece gündüz demeden, canla başla, adanmışlık duygusuyla, zamanının önemli bir kısmını sendikal mücadelemize hasreden bütün üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL