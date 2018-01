“EĞER BUNLARI İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN''

Şahin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu, CHP’nin tutumunu eleştirdi.

“Afrin gerçekten önemli bir bölge. O bölgede 90 derecelik bir açıyla hem Hatay tarafını hem de Kilis tarafını kontrol altına alabilecek bir noktada kümelenen terör örgütü PKK’nın dayısıdır halasıdır bibisidir her neyse yani akrabalık bağları olan terör örgütleri. Birinin diğerinden farkı yok. Düşünce olarak ta ideoloji olarak ta amaç olarak ta o bölgedeki insanlarımıza kan kusturuyorlar. Şuanda PKK’nın 1980’li yıllardan itibaren nasıl ki bölgedeki Kürt halklarının dünyalarını zindan ettiler. Bu Kürt halklarının genç çocuklarını alıp götürdüler, dağa kaldırdılar. 3 binden fazla kız çocuğunu da kaldırdılar. Doğu bölgesinde yaşayan insanların tamamı da gerçekten vatanına, bayrağına dinine, hürriyetine, özgürlüğüne sadık olmasına rağmen nereden nereye getirdiler insanları biz görüyoruz. Aynı şekilde maalesef ismi belki değişik olabilir ama amaçlarının ve ideolojilerinin aynı olduğu PKK’nın diğer uzantısı PYD ve YPG güçlerinin o bölgede maalesef kendi silahlarının atış menzilinde olan Kilis’te tarihi 350 yıllık camimizin kubbesinden içeriye atılan füzeden 2 Müslüman’ımız şehit oldu, epeyce yaralımız vardı. Onun dışında onlarca böyle kafaları esince yani hareket başlamadan öncede bunları yapıyorlardı. Bunların bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin kararlı tutumu neticesinde o bölgede operasyon başlattık. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın yine koordinesinde yapmış olduğumuz Fırat Kalkanı Harekatında o bölgede yaşayan insanımızın burunlarının bile kanamaması için gerekli hassasiyet gösteriliyor. Belki şuana kadar dünyada düzenli orduların vermiş oldukları mücadelede savaşta ilk kez bu denli hem düzenli hem de bütün kamuoyunun bilgisinin olabileceği bir çalışmayla her türlü hal ve hareketimiz dünyaya mesaj olarak da yayınlanıyor, yansıyor. Orada işgalci değiliz, o bölgede yaşayan mağdurların, mazlumların, ezilenlerin, üzülenlerin, ötekileştirilenlerin tamamının haklarını koruyoruz. Şuanda PKK’nın PYD’nin girmiş olduğu Afrin’de belki Münbiç’te kesinlikle Kürt insanı olmayan vatandaşlar olmasına rağmen orada PKK’nın PYD’nin orada ne işi var diye biri bile kalkıp sormadı. Malatya’nın bir sözü vardır derler ki kötü komşu adamı hacet sahibi yaparmış. Hacet derken eşyadır yani gidersiniz bir komşuya bir istersiniz verir iki istersiniz verir üçüncüye gittiğiniz zaman yüzünü ekşittiği zaman yok dediği zaman başınızın çaresine bakarsınız. 2007-2008’de Almanya’nın bize vermiş olduğu 2. 3. El tankları vermişlerdi. Ama biz Doğu ve Güneydoğu’da operasyonlara başladığımızda Almanya bunları kullanamazsınız demişti. Biz ne yaptık? Kendi tanklarımızı Altay tanklarımızı ürettik, kendi helikopterlerimizi ürettik ki ilk kez şuanda atak helikopterlerimiz çok atik bir şekilde o bölgede ciddi operasyonlara imza attılar. "

"CHP’NİN AMACI NE?"

Şuanda Amerika bizim stratejik ortağımız diye hep söyleniyor. NATO için kurulmuş. Doğu bloğunda komünizmin en yaygın olduğu, en şiddetli uygulamaların olduğu dönemlerde 1950’li yıllarda kurulan bir komünizm karşıtı olan devletlerarası yapılanma. Bunların amaçları ne? İşte komünizme veya doğu bloğuna karşı bölgede olan devletleri koruma. Ama bugüne kadar bakıyoruz gerçekten NATO ülkesi olmamıza rağmen bize karşı yöneltilen birtakım bombaların, füzelerin, roketlerin atılmış oldukları o bölgede bunları kullananların, o teröristleri kullananların da maalesef Amerika olduğunu görüyoruz. Veya arkasında bir dönem Fransa vardı. Ondan sonra Almanya. Ana muhalefet partisinin sözcülerine, yöneticilerine baktığımız zaman şu takıntıdan kurtulmaları lazım. Biz yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkedeyiz. Artı Suriye ha keza öyle. Yani şuanda ümmetin yaşamış olduğu coğrafyaları kan gölüne çevirmişler. Hala şuan takıntıları cihatçılar. Kim cihatçı? Allah uğruna savaşanlar, namusu için, vatanı için, dini için, özgürlüğü için savaşan insanlar cihat ederler. Biz bu toprakları savunurken de cihat ederek Çanakkale’yi aştık, aşmak isteyenlere engel olduk. Diğer bütün cephelerde de Allahu Ekber diyerek ellerimizdeki silahlarla, silahın mermisi bitince süngülerle. Yani bizim başarımız taşımış olduğumuz o ruhta gizli. Bugün hala cihatçı bir ruh diye Özgür Suriye Ordusunu karalamak bühtandır. Madem ki öyle iki lafta Sayın Kılıçdaroğlu veya Engin Altay’dan ben duydum cihatçı kelimesini ve şuanda PKK’nın PYD’nin YPG’nin içerisinde bulunanlar bu cihatçılara karşı tam böyle simetri olan Marksist, Leninist, Stalinist, Ateist, Komünist her türlü alçaklığın var olmuş olduğu bir örgütün kim olduğunu niye sorgulamıyorlar? Yani siz bu kadar mı dine düşmansınız ya? Bu Müslüman halktan oy alıyorsunuz. Alevisiyle, sünnisiyle bütün mezhebi birimleriyle Müslüman olan bir halkız. Sizin burada bühtanınız kime? Cihatçı derken Özgür Suriye Ordusunu burada alaşağı edip tekrar ne yapacaksınız? Türk ordusunu yalnızlaştırmaya mı çalışıyorsunuz? Amacınız ne? Onu biraz açarlarsa bizde belki aydınlanmış oluruz.

AĞBABA'YI HEDEF ALDI

Şuanda yine buna benzer Türkiye’de dün veya önceki gün özellikle onların buradaki uzantıları sözüm ona milletvekili olmuş, sözüm ona genel başkan yardımcısı olmuş ben polemiğe de girmek istemiyorum. Şiddetle lanetliyorum, telin ediyorum, kınıyorum. Türkiye’de sözüm ona Malatya’yı da dahil ederek Ak Parti’yi cemaatlerin yönettiğinden gaflet ve delalet ederek Malatya’yı ve Türkiye’de AK Parti’yi cemaatler dediğiniz kim? Burada ellerinde bir tek argüman var. FETÖ denilen terör örgütünün bugüne kadar olan gelmiş geçmiş çizgisinden hareketle onlara veya onların benzerlik gösterdikleri İslami hassasiyeti olan bütün vakıflara, derneklere de aynı yaftayı yapıştıracak kadar da gerçekten küçülüyorlar.

Ben kimseyi muhatap almam. Benim muhataplarım siyasi muhataplar olabilir. Ben bir esnaf odasının, ticaret odasının veya sanayi odasının ona benzer bizim gerçekten tabandan destek veren arkadaşlarımızın orda temsil edilmiş olduğu sivil toplum örgütlerimiz. Yankı uyandırmak ayrı bir şey. Onların bahsettiği dernekler Şelale midir? Meşale midir? Başka bir şey midir? Şu bir gerçek ki biz kesinlikle Türkiye’de ilk kez yerli ve milli bir siyaset güdüyoruz. Bizim yerli ve milli olma özelliğimiz ne? Vatanına, bayrağına, ülkesine, ezanına, dinine bağlı olan insanlarız. Bunun üzerine hayatını tanzim eden arkadaşlarımızın, insanlarımızın yer aldıkları vakıflar vardır, dernekler vardır. Ama şu bir gerçek ki bunu test etmemiz lazım. FETÖ denilen bu çetelerin, bu piyonların, özellikle ihale alan şarlatanların temsil etmiş oldukları o gelenekle ister AK Parti’ye destek verenler olsun ister başka partilere destek veren arkadaşlarımız olsun. Hiçbir vakıfa, hiçbir derneğe benzerlik noktasında zerre kadar bir yakınlığı olmayan terör örgütüyle bu cemaatleri, bu vakıfları, bu dernekleri benzer göstermeleri oradan hareketle bunlarında işte birer paralel yapı tehdit oluşturduklarını söylemek bühtandır.

“ABONELİĞİM VARDI İPTAL ETTİRDİM, BU YAPIYLA MÜCADELE ETTİM”

Zaman Gazetesi’ne FETÖ’cülerden önce bir aboneliği olduğunu belirten Şahin, daha sonra bu aboneliğini iptal ettiğini ve bu yapıyla mücadele ettiğini ifade etti.

Şahin, “Özellikle bugüne kadar FETÖ denilen bu alçakların yapmış olduklarına bakın. Bir tarihte bunlar her eve Zaman gazetesi koyuyorlardı. Bana da geldiler. Dediler illa zaman gazetesi verelim. Alın dediler. Ben Zaman gazetesini bunlar almadan önce yanılmıyorsam bir başka arkadaşlar çıkarmışlardı. Herhalde 1 sene miydi birkaç ay mıydı? Onlara bir aboneliğim oldu. Körfez savaşından önce ve bu süre içerisinde almış olduğum Zaman gazetesi Allah şahit belli köşe yazarları vardı. Ondan sonra bunlar satın almışlar. Aldıkları dönemde de Körfez Savaşı başlamış. Körfez Savaşıyla alakalı bu FETÖ denilen alçak aynen ifadesinde diyor ki ben Saddam’ın atmış olduğu füzelerin düşmüş olduğu bölgede öldürülen Yahudiler için Siyonistler içinde gözyaşı döküyorum. Peki be hey gafil be hey alçak sen bir gün o Siyonistler Yahudilerin özellikle Gazze’de, Ramallah’ta buna benzer Filistin topraklarında katlettikleri Müslüman Filistinliler içinde gözyaşı döktüğünü söyledin mi? Duymadık. Ben çağırdım dedim söyleyin patronlarınıza gazete dağıtan çocuğa dedim bir daha girmesin buraya. Gönderdim gitti. Aradan 5-6 ay geçti bir baktım bir ekiple geldiler. Onların Malatya’daki EK1 takımı dediler efendim biz çayınız içmeye geldik. Dedim hoş geldiniz. Sene 1991 veya 1990. Anlıyorum ben tabi adamların niyetleri farklı. Sormuyorlar niye aboneliği gönderdiniz demiyorlar. Dediler ki sizi tekrar abone etmeye geldik. Epeyce bir hakaret ettim. Dedim ki böyle bir alçaklığı yapan efendi derler efendiden önce çarpılacaklarını düşünüyorlar. Böyle bir alçağın yapmış olduğu şeyi kendilerine anlattım. Sustular ses çıkaramadılar. Dedim ki gelin ben Vakit alıyorum, Yeni Şafak alıyorum. Yani ben onlara aboneyim kurulduğundan beri. Gelin siz bir tane Vakit’e abone olun yada Yeni Şafak’a ben sizden 50 tane alacağım. Allah şahit tek kelime etmediler. Bir tek bakın Vakit’e veya Şafak alacaklar oda böyle İslami çizgide olan yayın yapan ender bir yayın grubumuz. Bir tanesine karşılık 50 tane alacağım dedim kabul etmediler ve çekip gittiler. Yani bunlar gerçekten bizden olmayan insanlar. Dünya Müslümanlara ezilirken bir tanesinin yanında yer alamayan insanlar. Türkiye’de kendilerinden olan birçok vakıflar var dernekler var cemaatler var. Birine bir gün olsun bir tek dahi düzgün lisanla hitap etmemişlerdir. FETÖ denilen terör örgütünün diğerleriyle bağlantı noktasında yakınlıklarının olmadığını ifade etmeye çalıştım. Malatya’da diyelim ki 10 tane 20 tane 30 tane dernek vardır İslami hassasiyeti olanlar hiçbirisiyle bugüne kadar işbirliği yaptıklarına hiç kimse şahitlik etmemiştir” ifadelerini kullandı.

Sözüm ona milletvekili olmuş, genel başkan olmuş diyerek CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’yı işaret eden Şahin, Ağbaba’nın Malatya’yı da dahil ederek Ak Parti’yi cemaatlerin yönettiği iddialarına oldukça sert çıktı ve “eğer bunu ispat etmezsen namertsin” dedi.

“EĞER BUNLARI İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN”

Şuanda Malatya’da özellikle dün Veli Ağbaba ismini vereyim bühtan içinde isimde zikrederek şu, şu derneklerin işte cemaat yapısı içerisinde işte AK Parti’yi ele aldıklarını söylüyor. Kesinlikle AK Parti sivil toplum örgütlerinin hepsi de sıkı diyaloglarımızda vardır. Hepsine de saygı duyarız. Ben iki üç gündür Malatya’da ne kadar sivil toplum örgütü varsa özellikle bu vakıflar dernekler hepsini tek tek ziyaret ediyorum. Ama basın bakıyorum da sanki bir tek Meşale’ye gidiyormuşum gibi bir algı oluşturanlarda var maalesef. Burada ben ince bir mesaj vermek istiyorum. Ben FETÖ’ye hayatımda hiçbir zaman için bir kurbanımın değil derisini kılını dahi vermedim. Şuanda Meşale’ye yada sivil toplum örgütlerimize dil uzatanlar bu bühtanı yapanlar kendi geçmişlerini sorgulasınlar. Bu arkadaşlarımızı bir sorsunlar. Şuanda bu arkadaşlarımızın yöneticileri var. Bu yöneticileri keşke bir arasalar. Biz bir şeyler duyduk siz memleketi yönetiyormuşsunuz. Bu yönetme hakkını nerden alıyorsunuz diye bir sorgulasınlar. Bu konuşmayı yapanlara biz açık bir şekilde randevu istedik ki gidip görüşelim. Ama o erdemliği gösterip de kendileri gitmek isterken karşıdan bu taleplerine sıcak bakmamışlar. O onların bileceği bir şey ama benim siyaseten AK Parti’yi yönetiyorlar cümlesinden hareket ederek söylüyorum ben. AK Parti kendi şahsına münhasır 16 yıldır aslanlar gibi bu ülkeyi yöneten, başımızda Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar dünya ölçeğinde yerini anlattık. Benim muhatabım burada genel başkan yardımcısı sıfatını taşıyan, bu ülkede siyasi partilerin nasıl hareket edeceklerini hepimizden daha iyi bilmesi gereken bir zevatın kalkıp da Türkiye genelinde ve Malatya’mızda isim vererek bunların yönettiğini söylemesi. Eğer bunu ispat etmezsen namertsin. Geleceksin ve diyeceksin ki Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne veya şu diğer belediyelere veya il teşkilatına STK, vakıf, dernek şuisimleri buraya getirdi, enjekte etti, empoze etti. Onların referansı, tavsiyesiyle alındılar. Bunların çekemedikleri bir şey var. Türkiye’de bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor ya dini bütün insanlar gerçekten ağzı dualı, alnı secdeli, vatanını, milletini ,bayrağını, ezanını seven insanlarla biz yola çıkıyoruz, devam ediyoruz. Bunlara düşman olanlarla bizim bir bağımız olmaz” dedi.

"ERDEMLİ OLAN İNSANLAR ÖZÜR DİLER"

Şahin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin’in Şelaleciler diye tabir ettiği ve Cumhurbaşkanına gidip söyleyeceğim dediği iddiaları ve “Milletvekilleri cumhurbaşkanına gidemiyor” açıklamaları ile ilgili de sert yanıt verdi, “Erdemli olan insanlar özür dilerler” dedi.

Malatya’nın 5 milletvekili var. Ben sığ da düşünmek istemiyorum. Polemiğe de girmek istemem yani biraz da kamuoyu bizden bunu beklemiyor. 5 milletvekilimizden 1’i Bakan mı, 1’i genel başkan yardımcısı mı, 1’i düne kadar komisyon başkanı mıydı? Ben ve diğer Nurettin arkadaşımız da normal milletvekiliyiz. Burada söylenen şeyin sanırım farkında olmadan Cumhurbaşkanımız da bir bühtanda bulunuyor. Sanki Cumhurbaşkanı kabul etmeyecek bir makamda, milletvekilleri korkudan gidemiyorlar. Ya Allah aşkına Cumhurbaşkanı şuradan giderken balkondan bağıran torunu yaşındaki çocuk Tayyip amca dese dönüp bakıyor ya. Burada genel başkanımıza da aşağılayıcı bir ifade var. Yani bir genel başkan düşünün milletvekilleri yanına yaklaşmaya cüret edemeyecekler. Böyle bir saçmalık olur mu Allah aşkına? Ne demek bu? Siyasetle ilgili bir karın ağrınız varsa gidersiniz siyaset yaparsınız. Ama kalkıp ta benim genel başkanıma, Cumhurbaşkanıma, buradaki milletvekillerime bühtanla bakması, kem gözle bakmasını kabul etmiyorum. Benim partimden görünür gibi kendi Cumhurbaşkanıma söz söyletmem. Eğer safın belliyse başka bir muhalefet partisinin müntesibiysen veya aday olacaksan ona göre kılıçlarını çekersin. Ama kalkıpta ilin en saygın olan, milletin vekili olan arkadaşlarımıza böyle bir sözün söylenmesini istemiyorum. Kesinlikle erdemli olan insanlar özür dilerler. Milletvekillerini bu kadar ayakaltı etmezler. malatyaertv.com - busabahmalatya.com