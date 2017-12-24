24 Aralık 2017 Pazar

“EDEBİYAT GÜNLERİ”NE KONUK OLDU

İnönü Üniversitesi Sosyal ve Entelektüel Faaliyet Topluluğu tarafından düzenlenen Edebiyat Günleri kapsamındaki "Bir Kelam Bin Anlam" programına, şair ve yazar Bülent Parlak konuk oldu.

24 Aralık 2017 Pazar 16:34
“EDEBİYAT GÜNLERİ”NE KONUK OLDU

  13-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Edebiyat Günleri'nde, atölye çalışmaları, minder sohbetleri, şiir dinletileri, şiir tahlilleri, söyleşiler, imza günleri gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, Doç. Dr. Mehmet Arslan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Arş. Gör. Dr. Nazlı Nalcı Arıbaş, topluluk üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İNSANI ANLATAN ESERLER…
  Parlak, sanat tarihi hakkında düşüncelerini dile getirerek, "Avrupa'da 17. yüzyılda dergicilik başlamışken bizde 19. başlıyor ve ilk dergide daha çok fenle, bilimle, sanatla ilgili olmuştur. İlk çıkan dergiler tamamen bilim üzerine bilimsel makalelerden oluşuyor. Abdülhamit’le birlikte basın yayın ve dergicilikte çok hızlı bir ivme kazanılıyor. İkinci Meşrutiyetle birlikte yeni dergiler çıkmaya başlıyor. Kurtuluş Savaşı'nda da bu dergiler destek veriyor. İnsanı anlayan, onun özünü bize anlatan eserler ya da yazarlar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Bütün eserlerin insana dair bir şeyler söyleyerek insana dokunduklarını kaydeden Parlak, "Eğer sizde insana dokunuyorsanız o eserin ya da yazdıklarınızın ölümsüz olması muhakkaktır. Biz kültürümüzü, Anadolu kültürünü, Türk kültürünü, mutlaka insanımıza aktarmalıyız. Artık bilim, felsefe alanında, düşünce anlamında bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şiir matematiksel bir eylemdir" ifadelerini kullandı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahEDEBİYAT GÜNLERİ

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 21 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017