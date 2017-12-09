Eczacılık Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çiğremiş, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, mesleğe yeni başlayan ve önlüklerini giydirecekleri öğrencilerin heyecanlarını yüzlerinden okunduğunu belirterek, "Gerçekten mesleğimiz insan sağlığıyla iştikal eden, insan sağlığıyla uğraşan ve insan sağlığına artı değerler katan bir meslek. Bu nedenle evet çok iyi bir yerdesiniz, çok doğru bir yerdesiniz. İnsanlığın varoluşundan bu yana eczacılık mesleği de var olmuştur. Dolayısıyla bundan sonra da mevcudiyet devam edecektir. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın” şeklinde konuştu.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çiğremiş de fakülte olarak öğrencilerinin ileride karşılaşabilecekleri sorunları göz önüne alarak gerek müfredat değişimiyle gerekse fakültenin AR-GE faaliyetleriyle ilgili birçok yeniliğe imza attıklarını ifade etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise öğrencilerin bu yıl itibariyle İnönü Üniversitesinin en güzel fakültelerinden birisi olan Eczacılık Fakültesinde öğrenim görmeye başladıklarını söyledi.

İnsan sağlığına hizmet amaçlı eğitim veren fakültelerin toplumun gönlünde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu bildiklerini belirten Rektör Kızılay, “Bu açıdan bu fakültede okuduğunuz için sizleri şanslı gördüğümü ifade etmek istiyorum. Hepiniz daha yolun çok başındasınız. Sizleri uzun bir eğitim süreci bekliyor. Hocalarımızın iyi eczacılar olabilmeniz için ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarından kuşkunuz olmasın. Fakültemizde her geçen gün sizler için daha iyi imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak esas iş sizlere düşüyor. Göreviniz ve sorumluluğunuz büyük. Çünkü toplum sağlığına hizmet eden bir mesleği yapmaya talip oldunuz. 'Doktorun hatasını eczacı, eczacının hatasını mezarcı temizler' sözünün ciddiyetini idrak ederek öğrencilik yıllarınızı geçirmenizi istiyoruz. Fakülte sıralarında verilen her bilgi sizler için çok kıymetli. Nitekim eczacılık hem bir bilim hem de bir sanat dalıdır. Bu meslek incelik, kültür, duygu, derinlik ve insan sevgisi gerektiren bir meslektir" şeklinde konuştu.

Rektör Kızılay, eczacının okunması zor doktor yazılarını çözen ve reçetedeki ilaçları satan kişi olmadığını dile getirerek, "Eczacı, insanların merak ettiği sağlık problemlerini ilk sorduğu, cevap aradığı kişidir. Eczacı, yeri geldiğinde sağlık danışmanı, yeri geldiğinde psikolog, yeri geldiğinde sosyolog, yeri geldiğinde sırdaş, yeri geldiğinde arkadaştır. Eczanın yanı, insanın güven duymak istediği, kendini emniyette hissettiği yer olmalıdır. Bu açıdan birçok alanda kendinizi yetiştirerek mezun olmanız gerekiyor" dedi.

Öğrencilerin anne ve babalarına da seslenen Rektör Kızılay, "Bugün çocuklarınız beyaz önlüklerini giyerek eczacılık mesleğine ilk adımlarını atacaklar. Onlar için de sizler için de yorucu bir süreç başlıyor. Tek isteğimiz onların güzel eğitim almaları, iyi evlatlar, iyi insanlar olarak yetişmeleri. Sizler şanslı anne babalarsınız. Ne mutlu size ki böyle başarılı evlatlar yetiştiriyorsunuz. Sizlerin de çabası ile hep birlikte mesleğe taze kanlar kazandıracağız. Bugün beyaz önlüklerini giyecek olan sevgili öğrencilerimiz, beyaz önlük basit bir giysi değildir. Beyaz önlük bir semboldür. Umudun, şifanın ve saflığın rengidir. Beyaz önlüklerinize yaraşır bir öğrencilik ve meslek hayatı geçirmenizi diliyorum. Fakültelerinizden mezun olduğunuzda edindiğiniz bilgi ve beceriyi toplumun sağlığı için kullanan, üreten, sorgulayan, araştırıcı, çözümleyici, mesleğinin onurunu koruyup yücelten, mesleğinin her aşamasında etkin görev ve sorumluluk üstlenen eczacılar olarak yetişmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.

Eczacı Mehmet Sözen ise eczacılığın geçmişi, dünü ve geleceği hakkında öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından Rektör Kızılay, Eczacı Mehmet Sözen'e porselen tabak hediye ederken Dekan Çiğremiş ise çiçek verdi.

Tören, Rektör Kızılay ve protokol üyelerinin öğrencilere beyaz önlüklerini giydirmeleriyle sona erdi.

İHA