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Eczacılardan şiddete tepki

Malatya Özalper Mahallesi’nde bulunan 4 eczane ile polislere yapılan saldırıyı kınayarak tepki gösteren Malatya Eczacı Odası Başkanı Mustafa Türkkölesi, “Bu yaşananların tekrarını önlemek ve bir sistem oluşmasını sağlamak için tedbir alınması gereklidir” dedi.

Eczacılardan şiddete tepki

Malatya Özalper Mahallesi’nde bulunan 4 eczane ile polislere yapılan saldırıyı kınayarak tepki gösteren Malatya Eczacı Odası Başkanı Mustafa Türkkölesi, “Bu yaşananların tekrarını önlemek ve bir sistem oluşmasını sağlamak için tedbir alınması gereklidir” dedi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:55
Eczacılardan şiddete tepki

Sağlık personellerine karşı yapılan şiddetten sonunda eczacılar da nasibini aldı. Geçtiğimiz günlerde Özalper Mahallesi’nde bulunan 4 eczane ile polislere yapılan saldırı, eczacıları çileden çıkarttı. Bu nedenle dün Malatya Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeleri, meslektaşları ile polislere yapılan saldırıyı kınayarak, tepkilerini dile getirdiler. Malatya Eczacı Odası’nda düzenlenen basın açıklamasını Yönetim Kurulu üyeleri adına Malatya Eczacı Odası Başkanı Mustafa Türkkölesi yaptı.

Üç gün önce Özalper Mahallesi’nde yan yana bulunan 4 eczaneye gelen 3 kişinin uygun olmayan reçetelerle yeşil ve kontrole tabi ilaçları almak için başvurduğunu dile getiren Başkan Türkkölesi, eczanelerin mevcut kurallar çerçevesinde yönetmeliğe uygun olmayan bu ilaçların verilemeyeceğini kendilerine söylediğini ifade etti.

ÇATIŞMA ORTAMI YAŞANDI

“Bu kişiler hakaret, küfür ve hatta tehditle bu ilaçları almaya çalışmışlardır. Maalesef daha ileriye giderek eczane çalışanlarını dışarıya çağırıp tehdit etmişlerdir” diyen Başkan Türkkölesi, şunları ifade etti:

“Bu konular daha önceden emniyet yetkilileri ile paylaşıldığı ve karar alındığı için eczanelerden gelen her telefonda polisler olay yerine gelmiş, müdahale etmiş ve şahısları uzaklaştırmıştır. Fakat onlar gidince aynı durumlar tekrar yaşanmıştır. Polislerin en son gelmesiyle maalesef daha kötü olaylar yaşanmış muhtemelen eczaneye yönelecek şiddet polislere yönelmiş ve büyük bir fedakarlıkla görev yapan polislerimize ateş açılmış bir çatışma ortamı yaşanmıştır. Bu reçeteleri karşılamak için düştüğümüz ortam budur. Tek tesellimiz kimsenin hayatını kaybetmemesidir. Daha birkaç gün önce dışarıdan bakıldığında her şeyi tamam olan bu grup ilaçları karşılayan üç eczanemiz doktorların ben yazmadım demesiyle eczacılarımız resmi kurumlarda ifade vermek zorunda kalmıştır. Eczanelerimizin asla anlayamayacağı orijinal reçete kâğıdına yazılı fakat sahte imzalı, sahte kaşeli reçeteler yüzünden maddi ve manevi kayıplara uğramıştır.”

PERSONELİMİZ KENDİ SAĞLIĞINDAN OLDU

Nöbetçi eczanelerdeki endişelerin hat safhada olduğunu belirten Başkan Türkkölesi, “Ayrıca ülkenin her yerinden her ay rutin olarak kayıp kaşe kayıp reçete yazıları bize gelmektedir. Eczacılarımız dışarıdan bakıldığında eksiksiz gibi duran reçeteleri karşıladığında resmi kurumlara ifade vermekte, en ufak bir şüphede kaldığında vermediği ilaçlar için kendisi ve çalışanları şiddete maruz kalmaktadır. Tüm eczanelerimiz bu reçetelerle ilgili sıkıntı içindedir. Bu olaylar normal mesai saatleri içerisinde gerçekleşmiştir. Sabaha kadar nöbet tutan eczanelerimizde endişe hat safhadadır. İnsanlara çare olmak, onların sağlıklarını iyileştirmek için sabaha kadar hizmet eden eczacılarımız ve personelimiz kendi sağlıklarından olmuştur” söylemlerini kullandı.

ÇABALAR YOĞUNLAŞTIRILMALI

Problemlerinin kalıcı olarak çözümlenmesini isteyen Başkan Türkkölesi, “Bu yaşananların tekrarını önlemek ve bir sistem oluşmasını sağlamak için renkli ve kontrole tabi reçetelerinin muhakkak SGK medula sistemine e-imza ile elektronik ortamda oluşturulmasını sağlamak gereklidir. Böylece sahte reçete ortadan kalkacak ve reçete üretimi tam olarak doktorlarımızın kontrolünde olacaktır. Bugün bizim bölgemizin sorunu yarın tüm ülkemizin sorunu olacaktır. Sayın TEB yöneticilerimiz acilen bu konuyu bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunup eczaneleri rahatlatacak bir sistem kurulması için çabalarını yoğunlaştırmalıdır. Bu problem merkez heyetimizin ortaya koyacağı diğer fikirlerle beraber kalıcı olarak çözülmelidir” ifadelerine yer verdi.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaEczacıMustafa Türkkölesi
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