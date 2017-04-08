Malatyalı eczacılar, Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen vahşete sessiz kalmadı. Kendi aralarında topladıkları tıbbi malzemeleri İdlib’e ulaştırmak için İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin’e teslim eden eczacılar, dün Malatya Eczacı Odasında bir basın açıklaması yaptılar. Açıklamaya, Malatya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Ecz. Mehmet Ali Savan, İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, İHH Yetim Birim Sorumlusu Mahmut Balcı ve üyeler katıldı.

Programda ilk konuşmayı Malatya Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına Uzm. Ecz. Mehmet Ali Savan yaptı. Savan, 4 Nisan 2017 tarihinde Suriye’de devam etmekte olan iç savaş sırasında Suriye rejim güçlerinin İdlib kentinin Han Şeyhun Beldesi’nde sivilleri hedef alan, savaş suçu sayılan klor gazlı kimyasal silah kullandığını hatırlatarak, rejim güçlerinin toplu bir katliam gerçekleştirdiğini söyledi.

VİCDANLI OLMALARINI ARZU EDİYORUZ

Suriye’de yaşanan insanlık dramının bir an önce sonlandırılması gerektiğini dile getiren Savan, “Aralarında çocukların bulunduğu 100’ün üzerinde kişi ölmüş 400 civarında kişi ise yaralanmıştır. Kendi halkını katletmekten çekinmeyen eli kanlı diktatör Esad ve rejim güçleri birleşmiş milletler güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2118 ve 2209’uncu kararlarını açık şekilde ihlal etmişlerdir. Saldırıyı şiddetle lanetliyor, ölenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Küresel emperyal politikacıların kanlı ellerini bölgemizden çekmelerini ve Suriye’de yaşanan insanlık dramına bir an önce son vermeleri gerektiğini vurgulayarak; Suriye halkına rahat bir nefes aldıracak çözümler sunmalarını ve vicdanlı olmalarını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YARDIMLAR KISA SÜREDE TOPLANDI

Yardımlarda eczacıların yoğun desteği olduğunu söyleyen Savan, “Malatya eczacı odası yönetim kurulu olarak dün sabah başlattığımız yardım kampanyası çok kısa sürede eczacılarımızın yoğun destekleri ile tamamlanmıştır. Yönetim Kurulu olarak tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kampanya ile İdlib’teki yaralılara ulaştırılmak üzere; toplamda 87 kalem 3 bin 900 adet: oksijen konsantratorü, nebulizatör cihazı, koruyucu maske, koruyucu eldiven, koruyucu ayakkabı çocuk bezi, acil müdahaleler için sarf malzeme, çocuk maması, medikal malzeme ve yüklü miktarda ilaç odamız bünyesinde toplanmış ve tasnifi yapılmıştır. Toplanan ilaç ve tıbbi malzemeleri Suriye halkına ulaştırılmak üzere İHH Malatya Şubesi yetkililerine teslim ediyoruz” diye konuştu.

KATLİAMLAR GÖZ ÖNÜNDE

Daha sonra söz alan İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ise, Suriye’de 6 yıldır, 600 binden fazla insanın öldüğüne şahit olduklarını belirtti.

Müslümanların canlarının ne kadar kıymetsiz olduğunu kendilerine bir daha gösterdiklerini dile getiren Başkan Derin, “Bu 6 yıllık yapılan zulüm bundan sonra yapılacak olanların bir teminatı ve kanıtı eğer müdahale edilmezse. Maalesef Batı her zaman ki ikiyüzlülüğü ile kınamalarla geçiştiriyor. Belki göstermelik birkaç eylemle Müslümanların canlarının ne kadar kıymetsiz olduğunu bize bir kez daha gösteriliyor. İnsanlığın onlar için ne kadar kıymetsiz olduğunu bize bir daha gösteriyor. Kendi çıkarları için geçmişte yapmış oldukları katliamlar göz önünde. Bugün de yaptıkları geçmişte yaptıklarından çok farklı değil. Bosna’da yaptılar, Çeçenistan’da yaptılar, Irak’ta yaptılar, Filistin’de yaptılar, Kızılderililer’e yaptılar. Savaşında bir hukukunun olması gerektiğini bizim medeniyetimiz tarihinin her aşamasında söyledi, söylemeye devam da ediyor” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ OLAN KENDİ ÇIKARLARI

Kadınların ve çocukların kimyasal bombalarla bombalandığını kaydeden Başkan Derin, şunları kaydetti:

“İnsanların bedenlerinin bütünlüğünün bir mukaddesatı var. Mezheplerinin bir mukaddesatı var ve bunlara medeniyetimiz hiçbir zaman dokunmadı. Fethettiği yerlerde çocuklara, kadınlara dokunmadı. Ancak Batı ve onun yandaşları görüyoruz ki ne tarihimize saygı duyuyorlar ne kadınlarımıza ne de çocuklarımıza. Onlar için önemli olan kendi çıkarları, kendi menfaatleri. 4 Nisan’da bunu bir kez daha gördük. Çocuklar, kadınlar kimyasal bombalarla bombalandı ve yüzlerce insan öldü. Malatya’mız ve Türkiye’miz buna ses verip bu insanlık zulmünün bir an önce bitmesi için ayağa kalktı ve Eczacılar Odasındaki arkadaşlarımız da iki günlük yapmış oldukları kısa bir çalışma ile ciddi miktarda ilaç topladılar, kardeşlerimize ulaştırıyorlar. Bu vesile onlara teşekkür ederken Rabb’imin de bir an önce zulmün bitmesi için elini uzatmasını diliyorum. İlaçlar 8 Nisan Cumartesi günü Reyhanlı’da olacak. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra da ilaçlar Pazartesi günü gerekli yerlere ulaşacak.”









MUTLU SARIGÜL