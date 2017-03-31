Eczacılar, artık vatandaşları kamu spotuyla bilinçlendirecekler. Malatya Eczacı Odasında dün yaptıkları basın açıklamasıyla bunu kamuoyuna duyuran Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, eczacılık mesleğinin bin yıllık bir geçmişinin olduğunu ve insan sağlığının hemen hemen her aşamasında eczacılara önemli roller düştüğünü dile getirdi.

DİNAMİKLER İNSANLARA SUNULMUYOR

Mesleklerinin dinamiklerinin insanlara yeteri kadar sunulmadığını dile getiren Başkan Özelçi, “Vatandaşlarımızın sağlık bilincinin yüksek tutulması bizim vazifelerimiz arasındadır. Kullanılan ilaçlar, kozmetikler, ıtriyatlar, besleyici gıdalar, bitkisel çaylar ve hatta medikal ürünlere kadar birçok alanda en yetkin kişiler eczacılardır. Televizyonlarda, radyoda ve sosyal ağlarda mesleğimizin dinamikleri yeteri kadar insanlara sunulmuyor. Sağlık bakanlığının bu doğrultuda olumlu çalışmaları olmakla birlikte kamu spotları ile yetinmemek gerektiği ve biz eczacılara da vazife düştüğü bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

YAYINLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Eczacıları daha sağlıklı bilinçlendirmek için video kayıtları yaptıklarını belirten Başkan Özelçi, “Bu bağlamda her hafta Malatya dahilindeki eczacılarımızla bizlere sağlıkta bilgilendirme amaçlı video kayıtları oluşturuyoruz. Ve bunları sosyal medyamızda paylaşıyoruz. Türk Eczacılar Birliğinin resmi kanalı olan Eczacı TV’de yayınlanmaya başlayacak. Keza yerel televizyon kanallarında ve sinema salonlarında sinemaların intro kısmında yayınlanması için çalışmalara başlıyoruz. Şimdilik youtube ve facebook kanallarımızdan yayınlarımızı sürdürüyoruz. Olumlu geri dönüşler aldık ve mümkün mertebe sağlıkla alakalı ve eczacının sorumlu olduğu her konuda yayınlarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.







MUTLU SARIGÜL