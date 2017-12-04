Akçadağ Muhtarlar Derneği'nin girişimleri açılan ve 7 ay sürecek olan kursun açılışına Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan, Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Osman Aslantaş, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, CHP Akçadağ ilçe Başkanı Ali Aslan, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ile mahalle muhtarları katıldı.

Akçadağ halk oyunları folklor ekibinin de bir gösteri yaptığı 12 kursiyerin katılımları ile 7 ay sürecek olan kursun açılışında konuşan Akçadağ Muhtar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, "Dernek olarak kurulduğumuz günden bu yana karınca kararınca topluma hizmet etmeye toplumu kaynaştırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Daha önce e-projemiz olmuştu. Bu yıl ise bir meslek bin umut adalı bir proje hazırladık, projemizdeki amaç ilçemizin ev hanımlarını sosyal hayatta, toplumsal hayatta yer alması küçükte olsa ev ekonomilerine katkı sağlamaktır" sözlerini kaydetti.

Projenin diğer ilçelere de örnek olacağını düşündüğünü kaydeden Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı ise, "Böyle bir projenin Akçadağ Muhtarlar Derneği tarafından hataya geçirilmesinden dolayı dernek başkanımıza teşekkür ediyor, kursun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

“TOPLUM İÇİN FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Projenin toplum için faydalı olacağını belirten Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan'da, "Kurs özellikle ebru ve hat sanatların öğretildiği bir kurs olacak, bu sanatların özelliği bizim geleneksel sanatlarımız, bizim geçmişimiz bunlar bize kim olduğumuzu hatırlatan sanatlar bu bağlamda kurs için ebru ve hat sanatların seçilmesini benim açımdan sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Ayrıca kadınlara yönelik yapılmış bir proje toplum için faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İHA