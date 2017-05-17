17 Mayıs 2017 Çarşamba

Ebeler ve hemşireler için Eğlence programı düzenlendi

Malatya Sağlık-Sen olarak, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Nikah Sarayı Sosyal Tesislerinde “Ebeler, Hemşireler ve Anneler Günü” temalı eğlence programı düzenlendi.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 12:11
Ebeler ve hemşireler için Eğlence programı düzenlendi

  Toplantıya idarecilerin yanı sıra kalabalık bir üye iştirak etti. Toplantıya, önce Malatya Sağlık-Sen Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ilçe ve işyeri ziyaretleri, kitlesel basın açıklamaları, basında Sağlık-Sen, idarecileri ve çalışanları ziyaret, özel gün ve etkinlikler konulu slayt gösterisi izlettirilerek başlandı.

SIKINTI VE TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİLER
  Sonra Hemşire Figen Yıldırım, günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra Şube Başkanı Mehmet Bingöl, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile birlikte çalışanların sıkıntı ve taleplerini dile getirdi. Emekli olan hemşire Ayşe Yurtçu’ya da tüm ebe, hemşire ve anneler adına Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Cumali Alan tarafından sendika adına plaket takdim edildi.

Yemek ikramından sonra müzik eşliğinde eğlence ile süren program geç saatlere kadar devam etti. Katılımcılar programdan ayrılırken anlamlı gün münasebeti ile bu programı düzenleyen Malatya Sağlık-Sen Yönetim Kuruluna teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdiler.


MUTLU SARIGÜL
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