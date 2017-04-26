21-28 Nisan Ebeler Haftası, Malatya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ebeler Haftası kapsamında Malatya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, aile Sağlık merkezleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde hizmet veren ebelerin Ebeler Haftası’nı kutlayarak onlara gül takdim etti.

Ebeler Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Dr. Kemal Şener, Dünya Sağlık Örgütü’nün ebeyi; gebelik sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yeni doğanın bakımını ve aile planlaması danışmanlığını yapmak üzere eğitilmiş kişi olarak tanımladığını belirterek, bu nedenle ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmek için dünyada ve Türkiye’de her yıl 21-28 Nisan tarihlerinin ‘Ebeler Haftası’ olarak kutlanmakta olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ BİR GÖREV İFA EDİYORLAR

Ebelerin oldukça önemli bir görev üstlendiklerini dile getiren Dr. Şener, “Ebeler sağlık alanında yurdumuzun her köşesinde oldukça önemli bir görev ifa etmektedirler. Ana-çocuk sağlığı hizmetleriyle birlikte, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren ebeler, koruyucu önlemler anne ve bebekte anormal durumların saptanması tıbbi önlemlerin sağlanması ve tıbbi yardımın olmadığı durumlarda ilk yardım ve acil önlemlerin alınması gibi hizmetler verirler. Ayrıca toplum sağlığı merkezleri, aile hekimliği merkezlerinde gebe, bebek, loğusa izlemleri Aile Planlaması hizmetleri, aşılama hizmetleri, vatandaşlarımıza yönelik sağlık konularındaki eğitim hizmetleri ebeler tarafından yürütülmektedir. Ebelerin ev ziyaretlerindeki tespit ve gözlemleri uygulanacak sağlık çalışmalarına ışık tutmaktadır. Yani hane halkını tanıyan ve o bölge hakkında fikir sahibi olan ebeler birçok sağlık çalışmasında kilit nokta olarak yer almaktadır” diye konuştu.

EBELERE KARANFİL DAĞITILDI

Çeşitli yerlerde bulunan aile sağlık merkezlerinde çalışan ebelerin Ebeler Haftası’nı kutladıklarını ifade eden Dr. Şener, “Böylesine kutsal, özverili tüm zorluklarına rağmen fedakârlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. İlimizde de ana-çocuk sağlığı ile ilgili olarak yürütülen tüm proje ve programlar özellikle ebelerimizin özverili çalışmaları ile gerçekleşmektedir. Bu kutsal görevi yerine getiren bütün ebelerimizin, ebeler haftasını en içten dileklerimle kutlar, başarılı ve sağlıklı günler dilerim. Ebeler Haftası münasebetiyle müdür yardımcılarımız, personellerimiz ile birlikte Sıtmapınarı, Çarmuzu, Cevatpaşa, Mücelli, Fırat aile sağlığı merkezlerini ve Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde çalışan yardımcı sağlık personellerinin Ebeler Haftası’nı karanfil dağıtarak kutladık” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL