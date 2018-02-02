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 E. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor’a konuk olacak 

U21 Süper Ligi’nin 19. haftasında D.G. Sivasspor U21 takımını 1-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

 E. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor’a konuk olacak 

U21 Süper Ligi’nin 19. haftasında D.G. Sivasspor U21 takımını 1-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 17:59
 E. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor’a konuk olacak 

Antalya’da gerçekleştirilen son antrenman öncesi futbolcularıyla bir toplantı yapan Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun, oyuncularına bazı uyarılarda bulundu.
Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, Süper Lig U21 Ligi’nde 31 puanla 7. sırada bulunuyor.

“Yarıştırıcı değil, yetiştirici bir alt yapı modeli”
Takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, Antalya karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.
Geçen hafta kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başladıklarını hatırlatan Doğandemir, "Geçen hafta iyi oyunla Sivasspor’u 1-0 yendik ve ikinci yarıya galibiyetle başladık. Umarım ikinci yarıda bu gidişatımız sürer. Bu hafta da zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Futbolcularımız bu maça çok iyi hazırlandı. Antalya’dan alacağımız galibiyetle yukarılara biraz daha yaklaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz daha önce de söyledim, bizim amacımız yarıştırıcı değil, yetiştirici bir alt yapı modeli. Bu modeli de yavaş yavaş ortaya çıkarıyoruz. İnşallah Malatya futbolunun yarınları çok iyi olacak” diye konuştu.
 

İHA

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U21 Süper Ligi’nin 19. HaftasıSivasspor U21 TakımıEvkur Yeni Malatyaspor
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