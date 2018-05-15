"e-pttavm" esnafa kolaylık sağlayacak

PTT AŞ ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle hazırlanan Esnaf Kart'ın tanıtımı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Bakan Tüfenkci, törende yaptığı konuşmada, bakanlık olarak elektronik ticarete özel önem verdiklerini belirterek, e-ticaretin önündeki sosyal ve teknik engelleri ortadan kaldırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Satıcıların ve müşterilerin en büyük endişelerinden birinin "güven" sorunu olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Öncelikle Elektronik Bilgi Sistemi’ni (ETBİS) kullanıma sunarak elektronik ticaret yapan şirketleri kayıt altına aldık. Sonrasında ise belirli güvenlik standartlarında hizmet sağlayan e-ticaret siteleri için güven damgası sistemini yürürlüğe koyduk. Yine, birçok Bakanlığın ortak çalışması sonucu “e-ihracat stratejisi ve eylem planı”nı hazırladık” dedi.

ESNAF KART BİRÇOK AVANTAJ SUNUYOR

Söz konusu projenin 2023 ihracat hedeflerine de önemli katkı sağlayacağına işaret eden Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kars'ta, Malatya'da, Aydın'da, Tekirdağ'da hangi ilde olursa olsun esnafımızın ürünleri, sanatkarlarımızın el emeği göz nuru ürünleri 'e-pttavm' vasıtasıyla dünyaya sunulacak. Esnafımıza yeni bir ufuk açıyoruz. Bu imkanı tüm esnaf kardeşlerimizin kullanmasını istiyorum. AK Parti iktidara geldiği 2002'de esnaf ve sanatkarlara sağlanan destek yalnızca 154 milyon lira, kredi faizleri ise yüzde 47 seviyesindeydi. Bugün, esnaflarımız düşük oranlarda kredi kullanabiliyor. Esnaf Kart ile esnaflarımız ihtiyaçlarının temininde, finansal araçlara erişimde ve diğer alanlarda sunulan PTTcell, PTTkargo, PTTkep, PTTsigorta, nakit ve değerli taş lojistiği gibi hizmetlerden de indirimli olarak yararlanabilecek. PTT, Türkiye'de kabına sığmıyor, dünyaya açılıyor. PTT bu toprakların ortaya çıkardığı bir değer, tüm imkanlarını da bu coğrafyaya veriyor."

ESNAF ÜLKE DEMEK

Bakan Tüfenkci, her esnafın bir aileyi temsil ettiğini belirterek, "Esnafın var olması, ailenin var olması, dolayısıyla ülkemizin var olması demektir. Her zaman esnafımızın yanında olduk, 24 Haziran sonrasında da esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 8 bin liraya kadar olan kazancı vergiden muaf tuttuk. Emekli olup çalışan esnafımızın Sosyal Güvenlik Destek Primi'ni kaldırdık. Böylece esnaf ve sanatkarların emekli maaşlarında yüzde 15'e varan artış oldu. Vergisini düzenli ödeyenlere 5 puanlık indirim getirdik. Sigorta primlerinde de 5 puanlık indirim yaptık. Sicil affı, taşınır rehni, ahilik sandığı gibi birçok uygulamayı hayata geçirdik. Kredi üst limitini 200 bin liraya çıkardık, iş yeri ve sıfır kilometre araç alımlarındaki kredi üst limiti 500 bin lira oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliğine esnaflarımızı da dahil ettik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Bakan Tüfenkci, Bakan Arslan, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve TESK Başkanı Palandöken tarafından temsili kartlar imzalandı.

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