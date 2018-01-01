E-Okul Veli Bilgilendirme Servisi, resmi ve özel ilköğretim okullarında okuyan öğrencisi bulunan veliler için hazırlanmıştır. Siste-Okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmektedir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır. E-Okul ile not bilgisi, sınav notları, dönem sonunda alınan belgeler ve pansiyon gibi bilgiler görülebilir.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Veli bilgilendirme sisteminden veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Yönetim bilgi sisteminden ise öğretmenler, okul tarafından kendilerine verilen şifre ile giriş yapabilirler. E-Okul’a giriş yapıldıktan sonra ulaşılabilecek bilgiler ise şunlar:



“-Devamsızlık bilgisi: Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği bilgisi güncel olarak takip edilebilir.

-Haftalık ders programı: Derslerin saatleri, hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.

-Not bilgisi: Sınavlardan alınan notlar sorgulanabilir.”

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 18 Eylül’de başlayan 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 19 Ocak tarihinde sona erecek. 22 Ocak ve 5 Şubat tarihleri arasında tatil devam edecek. İkinci dönem ise 8 Haziran’da sona erecek. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için ilk ders zili 17 Eylül 2018 tarihinde çalacak.

HABER MERKEZİ