Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, e-devlet sisteminin aylık girişinin 117 milyona ulaştığını belirtirken 35 milyon kullanıcının sisteme giriş yaptığını, 16 milyon kişinin ise e-devlet sitesini aktif olarak kullandığını açıkladı. 10 yıllık periyot içinde e-devlet sistemine 200 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtirten Suat Hayri Aka, sistemin yeni uygulamalarla daha da geliştirileceğini ifade etti. Bu uygulamalardan örnekler de veren Aka, vatandaşların günlük yaşamına kolaylık sağlayacak, bürokrasiyi azaltacak uygulamalar üzerinde çalıştıklarını söyledi ve "Taşınma işi birden fazla kurumla işinizin olduğu o kurum bu kurum gezdiğiniz hayli zamanınızı alan bir iş. Şimdi devlet işlerini en azından e-devlet üzerinde halledebileceğiniz bir çalışma içindeyiz. Su, elektrik, gaz aboneliklerinin otomatik taşınması da e-devlet üzerinden olacak" şeklinde açıklamada bulundu.

E-DEVLET NEDİR?

E-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan sistemler ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.

E-Devlet projesi, en geniş anlamıyla daha iyi bir devlet yapısının oluşturulmasını amaçlar, yani e-Devlet, “e”den çok, “devlet”e odaklanmaktadır. e-Devleti oluşturan temel unsurlar, e-Şirket, e-Kurumdur e-Vatandaş. Her biri kendi içerisinde “e” olgusunu gerçekleştirmeye uğraşacak ve birbirinden etkilenerek güçlenip gelişecek ve giderek e-devlet oluşacaktır. e-Devlet’in sunacağı temel hizmetlerin yönü üç grupta toplanabilir.

e- DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet şifreniz yoksa yapmanız gereken ilk iş üzerinde kimliğiniz ile beraber herhangi bir PTT şubesine gitmek ve PTT'den 2 TL karşılığında E-devlet şifresi almak. Şifreyi aldıktan hemen sonra E-devlet sistemine giriş yapılabilir.