01 Temmuz 2017 Cumartesi

Düzova, ceza yetkisi istedi

Korna ve araç gürültüsünden artık bıktıklarını dile getiren Tüketici Danışmanı Ali Düzova, önlem alınamadığı taktirde yetkinin esnafa verilmesini istedi. Düzova, “Bizlere makbuz verilsin, bizler gönüllü çalışacağız. Şoförler araçta sigara mı içiyor, boş yere kornaya mı basıyor, kurallara uymuyor mu? Verelim cezasını. Kabahatler Kanunu gereğince de bunun para cezası var. Toplumu, toplum düzeltecek. Bunun başka bir çaresi yok” dedi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:55
Düzova, ceza yetkisi istedi

  Korna sesleri, bunun yanında araç gürültüsünden vatandaşlar oldukça rahatsız. Vatandaşların lüzumsuz korna seslerinden dolayı artık tepki gösterdiklerini dile getiren Tüketici Danışmanı Ali Düzova, BUSABAH’a konuştu. Malatya’da çok fazla gürültü kirliliğinin bulunduğunu ifade eden Düzova,  otobüslerin, minibüslerin, taksilerin korna seslerinden dolayı Battalgazi ilçesine kayıtlı olan esnafların artık bıktığını belirtti.

İNSANLAR BUNDAN RAHATSIZLAR
  Yetkililerin buna bir önlem almadığını öne süren Düzova, “Bu gürültü kirliliğini artık durdursunlar; ne olur. Bir belediye başkanı, Trafik Müdürlüğü, belediyelere ait zabıtalar çıkıp desin ki, ‘Arkadaş, lüzumsuz neden korna çalıyorsun, çalma, insanları rahatsız etme.’Büyükşehir Belediyesi’nin trafik kontrol ekipleri var, denetimi var, çevre denetimi var. İnanılmaz derecede bir korna çalma var Malatya’da, artık insanlar bundan rahatsızlar. Kulaklarından hasta oldular. Geçenlerde televizyonda, ‘Araçların korna çalması kulaklar için büyük bir zarar veriyor, işitme duyusu böyle kayboluyor’ denildi” şeklinde konuştu.

ARTIK BUNLARA BİR ÇEKİ DÜZEN VERİLSİN
  “Söyleyeceğim bu sözümden dolayı birileri belki yanlış anlayacaklar” ifadelerini kullanan Düzova, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız bir defa, ‘Esnaf polis olsun. Trafik olsun’ dedi. Bu çok güzel bir olay. Mademki yetkililer görevlerini yapamıyorlar, esnafları görevlendirsinler, esnaflar bu gürültü kirliliğine neden olanlara makbuzla birlikte cezalarını kessin. Arabada sigara içmek yasak, korna çalmak yasak, cep telefonuyla konuşmak yasak, yere tükürmek yasak. Ve bu yasaklara kimse uymuyor. Artık bunlara bir çeki düzen verilsin. Bizlere makbuz verilsin, bizler gönüllü çalışacağız. Şoförler araçta sigara mı içiyor, boş yere kornaya mı basıyor, kurallara uymuyor mu? Verelim cezasını. Kabahatler Kanunu gereğince de, bunun para cezası var. Toplumu, toplum düzeltecek. Bunun başka bir çaresi yok. Mademki, yetkililer görevlerini yapmıyor, o zaman yetkiyi vatandaşa versinler.”

BIKTIK…
  Vatandaşlar da araçların korna sesinden ve gürültülerinden rahatsız olduklarını dile getirdiler. Esnaf ve vatandaş olarak artık gürültüden bıktıklarını dile getiren vatandaşlar, “Bizler esnaf ve vatandaş olarak artık bıktık. Araçların korna sesleri, araç gürültüsünden. Ne yolda yürüyebiliyoruz ne de kendi işlerimizi yerine getirebiliyoruz. Yetkililer bizim çektiğimiz bu işkenceyi bir türlü görmüyorlar. Ne denetim ne de bir kontrol var. Arabasına binen şoför, ya gaza basıyor ya da alabildiğince kornaya. Taksisi de aynı, minibüsü de aynı, otobüsü de aynı kamyonu da aynı. İnsanları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok. Bizler esnafıyla, vatandaşıyla bu şehirde yaşıyoruz. Huzur istiyoruz ve bizleri kimsenin rahatsız etmesine gerek yok” diye konuştular. 


MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya