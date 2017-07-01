Korna sesleri, bunun yanında araç gürültüsünden vatandaşlar oldukça rahatsız. Vatandaşların lüzumsuz korna seslerinden dolayı artık tepki gösterdiklerini dile getiren Tüketici Danışmanı Ali Düzova, BUSABAH’a konuştu. Malatya’da çok fazla gürültü kirliliğinin bulunduğunu ifade eden Düzova, otobüslerin, minibüslerin, taksilerin korna seslerinden dolayı Battalgazi ilçesine kayıtlı olan esnafların artık bıktığını belirtti.

İNSANLAR BUNDAN RAHATSIZLAR

Yetkililerin buna bir önlem almadığını öne süren Düzova, “Bu gürültü kirliliğini artık durdursunlar; ne olur. Bir belediye başkanı, Trafik Müdürlüğü, belediyelere ait zabıtalar çıkıp desin ki, ‘Arkadaş, lüzumsuz neden korna çalıyorsun, çalma, insanları rahatsız etme.’Büyükşehir Belediyesi’nin trafik kontrol ekipleri var, denetimi var, çevre denetimi var. İnanılmaz derecede bir korna çalma var Malatya’da, artık insanlar bundan rahatsızlar. Kulaklarından hasta oldular. Geçenlerde televizyonda, ‘Araçların korna çalması kulaklar için büyük bir zarar veriyor, işitme duyusu böyle kayboluyor’ denildi” şeklinde konuştu.

ARTIK BUNLARA BİR ÇEKİ DÜZEN VERİLSİN

“Söyleyeceğim bu sözümden dolayı birileri belki yanlış anlayacaklar” ifadelerini kullanan Düzova, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız bir defa, ‘Esnaf polis olsun. Trafik olsun’ dedi. Bu çok güzel bir olay. Mademki yetkililer görevlerini yapamıyorlar, esnafları görevlendirsinler, esnaflar bu gürültü kirliliğine neden olanlara makbuzla birlikte cezalarını kessin. Arabada sigara içmek yasak, korna çalmak yasak, cep telefonuyla konuşmak yasak, yere tükürmek yasak. Ve bu yasaklara kimse uymuyor. Artık bunlara bir çeki düzen verilsin. Bizlere makbuz verilsin, bizler gönüllü çalışacağız. Şoförler araçta sigara mı içiyor, boş yere kornaya mı basıyor, kurallara uymuyor mu? Verelim cezasını. Kabahatler Kanunu gereğince de, bunun para cezası var. Toplumu, toplum düzeltecek. Bunun başka bir çaresi yok. Mademki, yetkililer görevlerini yapmıyor, o zaman yetkiyi vatandaşa versinler.”

BIKTIK…

Vatandaşlar da araçların korna sesinden ve gürültülerinden rahatsız olduklarını dile getirdiler. Esnaf ve vatandaş olarak artık gürültüden bıktıklarını dile getiren vatandaşlar, “Bizler esnaf ve vatandaş olarak artık bıktık. Araçların korna sesleri, araç gürültüsünden. Ne yolda yürüyebiliyoruz ne de kendi işlerimizi yerine getirebiliyoruz. Yetkililer bizim çektiğimiz bu işkenceyi bir türlü görmüyorlar. Ne denetim ne de bir kontrol var. Arabasına binen şoför, ya gaza basıyor ya da alabildiğince kornaya. Taksisi de aynı, minibüsü de aynı, otobüsü de aynı kamyonu da aynı. İnsanları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok. Bizler esnafıyla, vatandaşıyla bu şehirde yaşıyoruz. Huzur istiyoruz ve bizleri kimsenin rahatsız etmesine gerek yok” diye konuştular.







MUTLU SARIGÜL