20 Mayıs 2017 Cumartesi

Düzenli egzersiz erken menopoz riskini azaltıyor!

Havalar ısınmaya başlamışken, kış ayından yorgun çıkan metabolizmanızı harekete geçirmenin tam zamanı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Gündüz, sağlıklı kalmanın en kolay yolu olan hareketi hayatınıza dahil ettiğinizde nelerin değişeceğini ve yoluna gireceğini anlattı.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 10:51
Düzenli egzersiz erken menopoz riskini azaltıyor!

  Dr. Yusuf Gündüz, sağlık için hareket edilmesini gerektiren 14 nedeni şöyle aktardı:

“Kemiklerinizin güçlenmesini sağladığı için özellikle kadınlarda menopozla birlikte artış gösteren kemik erimesini yavaşlatır.

Kan akımınızı artırarak kalp damar hastalıklarını önler, risk oranını azaltır.

Kaslarınızı geliştirerek esnek eklemlere sahip olmanızı sağlar.

Beynin iyi oksijenlenmesini sağlayarak, beyin aktivitesini artırır. Unutkanlık, dalgınlık, dikkat bozukluğu, zihin karışıklığı gibi problemleri yaşamanızı engeller.

Yaşlanma sürecini geciktirir.

Mide bağırsak hareketlerini düzenler, sindirimi kolaylaştırır.

İnsülin direnci gelişimini; dolayısıyla şeker hastalığını önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek, enfeksiyonlara karşı direnç ve savunmayı artırır.

Kanser hücreleri oluşmasını engeller; kanser riskini yaklaşık % 50 oranında azaltır.

Depresyon ve gerginliği azaltır, özgüven ve iyimserliği artırır. Psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissedersiniz.

Kilo kontrolü sağlayarak obezite riskini azaltır.

Metabolik kontrolü iyileştirerek erken menopoz riskini azaltır.” 

HABER MERKEZİ
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