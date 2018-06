“DUYMADIM’ DEMEYİN!” BORÇ YÜKÜ AZALIYOR

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, 7143 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Dün Vergi Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Başkan Poyraz, önemli açıklamalarda bulundu.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Başkan Poyraz, bu kanunla önemli değişiklikler olduğunu söyledi.

BORÇLAR TAKSİTLER HALİNDE ÖDENEBİLECEK

Başkan Poyraz, “Yapılandırma Kanunuyla, vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak. Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak. Borçlar taksitler halinde ödenebilecek. Vergi ihtilafları sonlandırılacak. Devam eden vergi incelemeleri için kanundan yararlanılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak. Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek. İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılacak. 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak” diye konuştu.

GEREKLİ TANITIM FAALİYETLERİ BAŞLATILDI

“Ben bu kanunu duymadım” diyen vatandaşın kalmasını istemediklerini dile getiren Başkan Poyraz, “Bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır. Başkanlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama girip de ‘ben bu kanunu duymadım’ diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz” dedi.

YÜZDE 25 ORANINDA İNDİRİM YAPILIYOR

Yapılandırma Kanununun kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığının getirdiğini ifade eden Başkan Poyraz, şunları kaydetti:

“Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor. Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler; isterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan alacağın sadece faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan oluşması halinde de indirim uygulamasından yararlanabilecek. Bu durumda fer’i alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında, Birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor. Taksitlere bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak.”

GEÇİCİ VERGİLER KANUN KAPSAMINA GİRMİYOR

KDV, ÖTV gibi birçok verginin yapılandırabileceğini dile getiren Başkan Poyraz, “Vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını kanunun sunduğu imkânlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Kanun 31 Mart 2018 tarihini esas alıyor. 2018 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ile 31 Mart 2018 tarihinden sonra ödenecek gelir vergisi taksitleri ve 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergiler kanun kapsamına girmiyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabilecekler” ifadelerini kullandı.

İKİŞER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE ÖDEYEBİLECEKLER

Şartların ihlal edilmemesi gerektiğini belirten Başkan Poyraz, “Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkânından yararlanılabilmesi için ödeme yapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gerekiyor. Mevcut yapılandırma kanunlarını ihlal etmemiş borçlulara getirilen bir diğer imkân ise, ilgili kanunlar kapsamında bir takvim yılında 2 taksiti ödememe hakkını kullanmışlarsa ödemedikleri bu taksitleri tercih ettikleri taksitlendirmenin son taksitini izleyen aydan ve ödeme süresi önce gelen taksitten başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde ödeyebilecekler. Yani bu taksitler son taksiti takip eden aylarda ödenebilecek” diye konuştu.

İLK 2 TAKSİT ŞARTI

Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı olduğunu söyleyen Başkan Poyraz, “Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak. Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.