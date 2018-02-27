“DUYARSIZLIK KAHREDİCİ”

Altunkaya, Hocalı katliamının 26. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda, 26 Şubat 1992’nin Türk dünyası ve Azerbaycan için en acılı günlerden biri olduğunu belirtti.

Altunkaya, "Bu işgal Ermenistan halkına hiçbir şey vermediği gibi Türklere ve genel olarak Müslümanlara karşı işlenen cinayetler, katliamlar, soykırımlar da sözde hür dünya açısından gayet sıradan ve tabii bir iş olarak görülüyor. Hocalı katliamı dünya tarafından görülmek istenmemiştir. Hocalı’da katledilen soydaşlarımızın hakkını takipte sadece dünya sessiz kalmamıştır, maalesef bizim milletimizin duyarsızlığı ve takipsizliği de kahredicidir. Birileri yüz yıl öncenin hala hesabını sormaya çalışırken, biz Türkler daha 26 yıl öncekini neredeyse unutma noktasına getirildik. Bir kere daha Hocalı’da Ermeni saldırılarıyla şehit olan Azeri soydaşlarımızı rahmetle anıyorum" sözlerine yer verdi. (Bülten) busabahmalatya.com