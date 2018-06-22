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Duyarlı Polis'e plaket verildi

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği, geçtiğimiz günlerde sokak köpeğine elleri ile su vererek büyük takdir toplayan polis memuru Seyit Kurtulmuş’a teşekkür plaketi verdi. 

Duyarlı Polis'e plaket verildi

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği, geçtiğimiz günlerde sokak köpeğine elleri ile su vererek büyük takdir toplayan polis memuru Seyit Kurtulmuş’a teşekkür plaketi verdi. 

22 Haziran 2018 Cuma 15:50
Duyarlı Polis'e plaket verildi

Malatya Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen plaket törenine İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ve Polis Memuru Seyit Kurtulmuş katıldı. 
 Necati Çobanoğlu, bütün canlıların yaşama, beslenme, barınma gibi temel haklara sahip olduğunu vurgulayarak, “Günümüz kentlerinde insanlar kendileri için güzel alanlar oluştururken diğer canlıları maalesef ihmal ediyor. İnsanlar hayvanlardan, bitkilerden doğadan uzaklaşmaya başlıyor” dedi.

Büyükşehir Kent Konseyi olarak 2018 yılında başlatmış oldukları 'Kendine ve Kentine Saygı Duy' projesinde, 'Hayvanlara merhametli ol' temasını ele aldıklarını ifade eden Çobanoğlu, “Proje kapsamında hayvan hakları konusunda çeşitli faaliyetler gerçekleştirirken polis memuru arkadaşımız Seyit Kurtulmuş’un yapmış olduğu örnek davranış bizleri ziyadesiyle memnun etti ve gururlandırdı. Kendisine ve emniyet teşkilatına göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, emniyet teşkilatının temel vazifesinin sadece güvenlik olmadığını, doğayı ve hayvanları koruma noktasında da önemli görevleri olduğunu belirterek, Polis Memuru Seyit Kurtulmuş’un yapmış olduğu örnek davranışının insani temel görev olarak yerine getirdiğini söyledi.
Polis Memuru Seyit Kurtulmuş’a göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür eden Urhal, Malatya Büyükşehir Kent Konseyi'ne toplum içinde büyük bir farkındalık oluşturacak ve örnek bir çalışma olan 'Kendine ve Kentine Saygı Duy' projesi için de ayrıca teşekkür etti. 

Polis memuru Seyit Kurtulmuş da, yapmış olduğu davranışın toplum içinde örnek teşkil etmesinden dolayı onur duyduğunu belirtti. İl Emniyet Müdürüne ve Kent Konseyi Genel Sekreterine teşekkür eden Kurtulmuş’a Malatya Büyükşehir Kent Konseyi tarafından teşekkür plaketi takdim edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da başarı belgesi verildi. 
busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Kent KonseyiPolis Memuru Seyit KurtulmuşEmniyet Müdürlüğü
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