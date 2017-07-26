Kışın tüketmek için yaz aylarında yapılan dut pestili, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Neredeyse her evde pekmezden elde edilerek yapılan dut pestili, lezzeti ile damaklarda tat bırakmasının yanı sıra sağlık açısından da önemli bir yere sahip.

ÖNEMLİ BİR GIDA

Ağaçlardaki dutların silkelenip, pekmez haline dönüştürülmesinin ardından açık alanlarda kurumaya bırakılmasıyla elde edilen dut pestili, yüksek enerji veriyor. İçerisinde barındırdığı besinlerle önemli bir gıda haline dönüşen pestil, kalp damar hastalıklarına da iyi geliyor. Mineraller açısından oldukça önemli bir gıda olan pestilin yapım aşamasından bahseden ev hanımı Şerife Şahin, her yıl yaz aylarında dutların silkelenip pekmeze dönüştürülmesinin ardından pestil işlemine başlanıldığını söyledi.

YAZ VE KIŞ DEMEDEN TÜKETİYORUZ

Dut pestilinin hormonlara ve bağışıklıklara iyi geldiğini, mutlaka yaz ve kış aylarında her evde pestil bulunması gerektiğini dile getiren Şahin, “Haziran ayından itibaren sıcaklıklar başlıyor. Sıcaklıklarla birlikte ise ağaçlarda meyveler oluşuyor. Biliyorsunuz, genelde evlerin bahçelerinde kayısı, dut ve erik ağaçları bulunur. İşte bu dut ağaçlarından biz ev hanımları, pekmez elde ediyoruz. Pekmezin sağlığa oldukça iyi geldiğini bilirsiniz. Hastalıkları önler, hasta olmamayı sağlar. Bu pekmezi kış aylarında fazlasıyla tüketirken, bir de yaptığımız pestiller var. İşte bu dut pestilleri de sağlığa oldukça faydalı. Ne aşırı tatlı ne de bir ağırlığı var. Aksine aşırı tüketildiğinde bile rahatsızlık vermiyor. Biz ev hanımları da her sene pestillerimizi hazırlayıp, yaz ve kış demeden tüketiyoruz” dedi.

RAHATÇA GÖNDEREBİLİYORUZ

Pestillerin şehir dışına gönderilebilecek hediyelerden biri olduğunu belirten Şahin, “Biz pestillerimizi hazırladıktan sonra şehir dışındaki akrabalarımıza, dostlarımıza gönderiyoruz. Çünkü genelde batıda pestil yapabilmeleri pek mümkün olmuyor. Malatya’nın yeşili de, güneşi de adeta şifalı. Onun için bizler hazırlayıp, gönderiyoruz. Hem maliyetini indirmiş oluyoruz hem de sağlıklı bir gıda olmasından dolayı rahatça gönderebiliyoruz. Bunu Malatya’da yaşayan herkes yapıyordur” diye konuştu.

UCUZ OLSA GÜZEL OLUR

Pestilin tezgahtaki fiyatını fazla bulduğunu vurgulayan Şahin, “Bizler kendi evlerimizde yaptığımız için tezgahtaki fiyat elbette biraz fazla geliyor. Normal şartlarda maliyeti az olan pestil, satışa sunulduğunda biraz pahalanıyor. Fazla değil ama biraz daha ucuz olsa güzel olur. En azından insanlar bu sağlıklı gıdayı her zaman tüketebilir” şeklinde konuştu.

EVDE STOK YAPABİLİRSİNİZ

Öte yandan vücut dokularının ve hücrelerinin yenilenmesini, su dengesini korunmasını, hormon, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlayan pestilin, tezgahtaki kilo fiyatı ise 15 TL ile 40 TL arasında değişiyor. Malatya’daki pestil satıcıları ise fiyatlarda fazla bir artış olmadığı belirtiliyor. Satışlardan şimdilik memnun olan pestil satıcıları, vatandaşların kış aylarından önce evlerde pestil stoku yapmalarını öneriyor.







SELAHATTİN BAYRAK