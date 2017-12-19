Son zamanların tarihi rekorunu kıran altın fiyatları şimdilerde düşüşe geçti. Bu anlamda altın almak veya altına yatırım yapmak isteyen vatandaşların gözü kulağı ise altın fiyatlarında. Altın fiyatları hakkındaki son gelişmeleri anlatan ve altın üzerindeki tahminlerini dile getiren Kuyumcu esnaflarından Ahmet Bülbüloğlu, BUSABAH’a konuştu.

Altın fiyatlarının şu anda biraz düştüğünü dile getiren Kuyumcu esnaflarından Ahmet Bülbüloğlu, altının gramının 152 TL olduğunu kaydetti.

YÜKSELME, DÜNYA PİYASASIYLA İLGİLİ

Uzun vadede altının en iyi yatırım aracı olduğunu belirten Bülbüloğlu, “Altın şu anda düşüşte ama artacağını düşünüyorum. Altının düşüş umutları bitti artık. Altın düşer düşüncesini kafamızdan çıkartmamız gerekiyor. Evet, arada bir inişler, çıkışlar olacak ama altının düşeceğini beklemek yanlış olur. Altının yükselmesi dünya piyasasıyla ilgili. Dünya zaten çalkalanıyor. Türkiye’nin ekonomisi düzgün olmasaydı, başımızda böyle bir Cumhurbaşkanı olmasaydı altının gramı herhalde Türkiye’de 200 TL olurdu. Bizlere gelen müşteriler altın fiyatlarını soruyor, bizler de fiyat ne ise onu söylüyoruz. Ama altına yapılan yatırımlar daima en iyi olan yatırımdır. Eğer ben bir kuyumcu olmasaydın, altına yatırım yapardım. Uzun vadeli yatırım yapacaksınız altın bulunmaz bir yatırım aracı” diye konuştu.

ÇEYREK ALTIN 256 TL

Altın fiyatlarını da kaydeden Bülbüloğlu, “24 ayar altın 156,00 TL, çeyrek altın 256 TL, yarım altın 514 TL, tam aştın ise bin 24 TL” dedi.

MUTLU SARIGÜL