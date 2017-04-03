FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin haklarında kamu davası açılan ve aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın 2’nci duruşması bugün başlıyor. Bir önceki duruşmanın ara kararında Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun ile Ordu Komutanı koruma astsubayı adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Birinci duruşma 9 oturum halinde yapılmıştı.

YAKINCA SPOR SALONU’NDA

Malatya’da aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu darbe duruşması Yakınca Spor Salonu’nda yapılıyor. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ve 76 sanığın yargılandığı duruşmada 23 tutuklu çeşitli cezaevlerinden getirilerek Malatya’da yargılanacak.

HULUSİ AKAR, TANIK OLARAK DİNLENECEK

Öte yandan Mahkeme Heyetinin ara kararına göre, 15 Temmuz 2016 dönemindeki 1.Ordu Komutanı, 3. Ordu Komutanı, Ege Ordu Komutanı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tanık olarak dinlenecek.

SANIK SUÇLARI

Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan ve Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıklar, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme’ iddialarıyla suçlanıyorlar.

“BENİ ANKARA’YA GÖTÜRMEK İSTEDİLER”

Duruşmada dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, savunmasında, “Darbeciler beni Ankara’ya götürmek istediler. Kurmay Başkanım, Kara Havacılık Alay Komutanını arayarak, bunu engellemiştir. Darbecileri etkisiz hale getirmediğimiz ve onları elimize birkaç kez fırsat geçmesine rağmen bunu yapmadığımız iddiası var. Kaç kişi olduklarını, hangi tertip içinde olduklarını bilmiyorduk. Askeri savcı kışlaya sokulmamıştır. Olayların büyümesindeki sebeplerden birisi de budur. İddianamede terör">terör örgütüne üye olmakla suçlanıyorum. Abisini, ablasını hiç kimseyi bilmem” ifadelerinde bulunmuştu.

“43 YILDIR ASKERLİK YAPTIĞINI SÖYLÜYORSUN”

Mahkeme Başkanı Vedat Koç’un “43 yıldır askerlik yaptığını söylüyorsun, anlaşıldı ki FETÖ asker içerisinde ciddi bir yapılanmaya gitmiş, bununla ilgili bir sezginiz oldu mu?” sorusuna Huduti’nin, “Hayır sezmedim. Bu konular Genelkurmay ve istihbaratla ilgilidir” şeklinde; Mahkeme Başkanı Koç’un “Genelkurmay Başkanının bile Genelkurmay’da alınıp götürüldüğü bir ortamda, kurmay başkanı, emir subayı ve 3 astsubayı ile darbecilere direnmenin bir mantığı var mı?” sorusuna, “Kuvvetlerini bilmiyordum” şeklinde cevap vermesi dikkat çekmişti.

“DARBE GİRİŞİMİNİ TESADÜFEN ÖĞRENDİM”

Dönemin 2. Ordu Kurmay ve Garnizon eski Başkanı Avni Angun ise savunmasında 15 Temmuz darbe girişimini tesadüfen saat 23.00 sıralarında televizyondan öğrendiğini iddia etmişti. Angun, “Ben olayları öğrendiğimde askeri hareketliliğin üzerinden 3 saat geçmişti. Herkesin hatırlayacağı üzere bu durumun bir takım askerlerin kalkışması ile oluştuğu ve başarısızlık ile sonuçlandığı ortadaydı” ifadelerinde bulunmuştu. İddianamede de yer alan isminin Yurtta Sulh Konseyi tarafından sıkı yönetim komutanı olarak yazılmasından habersiz olduğunu sunan Angun, “Bilgi ve rızam dışında ismim sıkı yönetim komutanı olarak yazılmıştır. Bu listeyi kimlerin oluşturduğunu bilmiyorum. Bu düzmece sahte bir evraktır” diye konuşmuştu.

“BURASI İÇTİMA ALANI DEĞİL!”

Duruşmada Albay Bahadır Erdemli savunmasında yüksek sesle konuşması dikkat çeken bir diğer durumdu. Erdemli’nin yüksek sesle konuşması üzerine Mahkeme Başkanı Vedat Koç, “Yüksek sesle konuşmana gerek yok. Seni çok rahatlıkla duruyoruz” demiş, buna rağmen Erdemli’nin ses tonunu değiştirmemesi üzerine Mahkeme Başkanı Koç, “Burası içtima alan değil. Bağırarak konuştuğun için ne dediğini anlamıyoruz” demişti.

“İSTEK DIŞI ÇARPTI”

Duruşmada dönemin 2. Ordu İstihkam Alayı Tabur Komutanı Yarbay Ahmet Üçbudak’ın savunması dikkat çekmişti. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Altay Kışlasından ZPT ile 2. Ordu Komutanlığına girmeye çalıştığı esnada vurularak etkisiz hale getirilen Üçbudak, savunmasında kışladan keşif amaçlı çıktığını öne sürerek, “Araç istek dışı kışla duvarına çarptı” demişti.

“HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ ETTİM”

Üçbudak, “Darbe ülke genelinde bastırılmış, gece bitmişti. Malatya’da herhangi bir haber geçmemişti. Keşif maksatlı gitmeye karar verdik. Ordu komutanının güvenliği de söz konusuydu. 2 ZPT ile kışlanın kuzeyinden yola çıktık. Çevreyolu’nda ilerledik. Akan trafiğe girdik. Trafikte araçlara zarar vermemek için refüje girdim. Battalgazi yol ayrımından Ordu Karargahın 2 nolu nizamiyeden girmeyi düşündük. 2 nolu nizamiyeye giden yol tıkalıydı. Olumsuz bir duruma sebebiyet vermemek için tali bir yoldan ordu kışlasına girme yolu aradık. İkaz ve polis görmedim. Bir araç geçecek boşluk vardı. Oraya yaklaşınca arkamdan ateş edildiğini gördüm. Yolda park eden 2 araca ZPT’nin sürdüğünü gördüm. Bana dışarıdan, arkamdan atılan mermiler vardı. Bir mermi geldi ve sağ koluma değdi. Üzerimize ateş açılmaması için uyarı maksatlı piyade tüfeğiyle hedef gözetmeksizin ateş ettim. Araç istek dışı kışla duvarına çarptı. Telsiz irtibatında problem vardı. Araç orada durdu, dışarıdan üzerimize ateş açıldı. Tahrike kapılmayarak, aracı onların üzerine sürmedim. İsmail Yarbayın aracının yolda kaldığını öğrendim. Yıkılan duvardan kışlaya girdim. Dışarıdan üzerime yoğun bir ateş ediliyordu. Mermi atışları uzaktan yapılıyordu. Eğilerek hafif şekilde koştum, kendimi emniyetli bir yere atmaya çalıştım, önce sol sonra sağ ayağımdan vuruldum ve yere düştüm. Vurulduğum yerden kimseyi göremiyordum, herkes mevzilenmişti. Yerde kendimi tanıttım, aşırı derecede kan kaybediyordum. Kışla dışından bir asker sopaya bez takmış vaziyette beni alıp polislerin bulunduğu duvara yakın bir yere götürdü. Tankçı bir albay cüzdanımı karıştırarak, yüzüme eğildi ‘oğlum niye geldin, şerefsiz’ diyerek kırık olan ayaklarıma tekme attırdı. İlk müdahaleye müteakip beni ambulansa koyup hastaneye sevk ettiler” ifadelerinde bulundu.















TAHİR ÖZÇELİK