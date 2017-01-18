18 Ocak 2017 Çarşamba

Duruşma tarihi belirlendi

Malatya’da 15 Temmuz darbe girişimine destek veren ve TSK tarafından ihraç edilen 2.Ordu eski Komutanı Adem Huditi’nin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanacağı davanın tarihi belirlendi.

18 Ocak 2017 Çarşamba 12:07
Duruşma tarihi belirlendi

  Malatya 2. Ordu Komutanlığı’nda 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü askerler tarafından darbe girişiminde görev alan ve aralarında ordu komutanı ile birlikte subaylarında bulunduğu 76 sanığın iddianamesinin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesin ardından davanın tarihi 7 Mart 2017 olarak belirlendi. Sanık sayısının çok olması nedeniyle mahkemenin yapılacağı duruşma salonu için büyük salon arayışının devam ettiği öğrenildi.  

Türkiye’de ordu düzeyinde en büyük FETÖ davası olan ‘Malatya 2. Ordu iddianamesi’ kabul edilmesinin ardından ordu içerisindeki FETÖ’cülerin hainlikleri tek tek deşifre edildi. Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan iddianamede 76 sanık hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile örgüt üyeliğinden ise 15 yıl hapis cezası isteniyor.

TAHİR ÖZÇELİK
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