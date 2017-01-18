Malatya 2. Ordu Komutanlığı’nda 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü askerler tarafından darbe girişiminde görev alan ve aralarında ordu komutanı ile birlikte subaylarında bulunduğu 76 sanığın iddianamesinin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesin ardından davanın tarihi 7 Mart 2017 olarak belirlendi. Sanık sayısının çok olması nedeniyle mahkemenin yapılacağı duruşma salonu için büyük salon arayışının devam ettiği öğrenildi.

Türkiye’de ordu düzeyinde en büyük FETÖ davası olan ‘Malatya 2. Ordu iddianamesi’ kabul edilmesinin ardından ordu içerisindeki FETÖ’cülerin hainlikleri tek tek deşifre edildi. Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan iddianamede 76 sanık hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile örgüt üyeliğinden ise 15 yıl hapis cezası isteniyor.

TAHİR ÖZÇELİK