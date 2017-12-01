01 Aralık 2017 Cuma

“Duraksız ulaşım” memnun etti

Malatya’da tüm toplu taşıma araçlarında kadınlara özel hayata geçirilen 'duraksız ulaşım' uygulaması memnuniyetle karşılanıyor.

01 Aralık 2017 Cuma 11:19
“Duraksız ulaşım” memnun etti

  Türkiye’de ilk kez kadınlara özel ‘Pembe Trambüs’ uygulamasının hayata geçirildiği Malatya'da kadınlara özel duraksız ulaşım hizmeti de uygulamaya girdi. Özgecan Aslan cinayetinin ardından hazırlıklarına başlanan uygulama ile akşam saat 22.00'den sonra kadınlar, durak gözetmeksizin istedikleri noktada otobüs ve trambüsten inebiliyor.

KADINLAR TEŞEKKÜR ETTİ
  Akşam belli saatten sonra bindikleri toplu taşıma aracından istedikleri noktada inebilmenin sevincini yaşayan kadınlar, uygulama nedeniyle memnuniyetini ifade etti. Gece belli saatlerden sonra sokakların tehlikeli olabileceğini hatırlatan kadın yolcular, artık istedikleri yerden toplu taşıma araçlarından inebildiklerini kaydetti. Kadınlar, uygulama için Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.

Yeni uygulama nedeniyle duraklar haricinde de sık sık durmak zorunda kaldıklarını belirten otobüs şoförleri ise kadınların en güvenli şekilde evlerine ulaşmasının hedeflenmesi nedeniyle uygulamadan şikayetçi olmadıklarını kaydetti.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah“Duraksız Ulaşım”

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