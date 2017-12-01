Türkiye’de ilk kez kadınlara özel ‘Pembe Trambüs’ uygulamasının hayata geçirildiği Malatya'da kadınlara özel duraksız ulaşım hizmeti de uygulamaya girdi. Özgecan Aslan cinayetinin ardından hazırlıklarına başlanan uygulama ile akşam saat 22.00'den sonra kadınlar, durak gözetmeksizin istedikleri noktada otobüs ve trambüsten inebiliyor.

KADINLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Akşam belli saatten sonra bindikleri toplu taşıma aracından istedikleri noktada inebilmenin sevincini yaşayan kadınlar, uygulama nedeniyle memnuniyetini ifade etti. Gece belli saatlerden sonra sokakların tehlikeli olabileceğini hatırlatan kadın yolcular, artık istedikleri yerden toplu taşıma araçlarından inebildiklerini kaydetti. Kadınlar, uygulama için Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.

Yeni uygulama nedeniyle duraklar haricinde de sık sık durmak zorunda kaldıklarını belirten otobüs şoförleri ise kadınların en güvenli şekilde evlerine ulaşmasının hedeflenmesi nedeniyle uygulamadan şikayetçi olmadıklarını kaydetti.

İHA