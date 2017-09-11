11 Eylül 2017 Pazartesi

Valinin makam aracının önüne atladı

Durağanlığın önünü açmak istiyoruz

Malatya Ticaret ve sanayi Odası Başkanlığına aday olan İş Adamı Namık Şahin, Malatya Sanayici ve İş Adamları Derneğini (MASİAD) ziyaret etti. Burada konuşan Şahin, “Malatya ekonomisindeki durağanlığın önünü açmak istiyoruz” dedi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:32
Durağanlığın önünü açmak istiyoruz

Malatya Ticaret Sanayi Odası (MTSO) seçimi için istişare ziyaretlerinde bulunan Namık Şahin, Malatya sanayici ve iş adamları derneği (MASİAD) Başkanı ve Fırat Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Güngör’ü ziyaret ederek İnşaat sektörü ve iş dünyasının sorunlarını konuştu. Ziyarette konuşan Şahin, "Yirmi yılı aşkın bir süredir Malaryamızda faaliyet yapan MASİAD ve değerli üyeleri, iş dünyasın istikrar ve istihdamına çok önemli katkıları yapıyorlar. Daha da önemlisi Fırat bölgesinde oluşturulan birliktelikle bölge ekonomisine ayrıca bir değer katmaktadırlar” ifadelerine yer verdi.

KATKI VE DESTEKLERİ BEKLİYORUZ

Değişim grubu olarak Malatya ekonomisindeki durağanlığın önünü açmak adına Malatya Ticaret ve sanayi Odasının öncü görev üstlenmesi gerektiğine inandıklarını belirten Şahin, “Bu anlamda bölgesel ve sektörsel politikaların oluşturulmasına katkı ve desteklerinizi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Malatya’nın sorunlarına ortak çözüm bulma ve bu yolda birlikte hareket etmek düşüncesi temel prensipleri olduğunu belirten MASİAD Başkanı İbrahim Güngör ise, Namık Şahin’in ziyaretini memnuniyetle karşıladığını belirterek MTSO seçiminin hayırlı olmasını diledi. 

İHA
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