Malatya yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji alanında Türkiye’de bir ilke imza attı. Tamamlandığında Türkiye’nin ilk tesislerinden biri olarak gösterilen Malatya Entegre Çevre Projesinin temeli Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılımıyla atıldı. Orduzu mevkii Çöp Sahası’nda gerçekleştirilen temel atma törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, bazı STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra ilk konuşmayı yüklenici firmalar adına konuşan MİMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan yaptı. İlhan, projelerinin Türkiye adına bir mühendislik ve teknoloji harikasını olduğunu ifade ederek, bunun da abartılı olmadığını söyledi.

ÖRNEK BİR PROJE

Entegre Çevre Projesinin Malatya için önemli bir proje olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Bu tesisi yapan ve hazırlayan ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Ön hazırlıkları belki 3 yılı bulan ve detaylı bir şekilde incelemeleri yapıldıktan sonra protokol ve ihaleyle yapım aşamasına gelindi. Hızlı bir şekilde sahada ilerleniyor. Temel atmasını da birlikte gerçekleştireceğiz. Çevre, yaşam için önemli. Yerel yönetim olarak çevrenin korunması, tarım alanlarının korunması anlamında çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Ama bu proje bakıldığı zaman katı atıkların ilimizde günlük 600 ton katı atık çıkmaktadır. Bunun enerjiye dönüştürülmesi ve buradaki vahşi depolama sahamız ıslah edilerek burada bir enerji üretimi gerçekleşiyor” şeklinde konuştu.

Malatya için de Türkiye için de çok önemli bir projenin temelini attıklarını kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere, bu projede geçen bütün bürokratları ile Malatya’nın iş adamlarını gönülden kutladığını ifade etti.

YAKLAŞIK 60 TRİLYONLUK BİR YATIRIM

“Yenilik; inovasyon, cesaret ister” diyen Çalık, “Malatya’da çevresel temizliği, çevre dostu Malatya’yı inşa etmek için yerel yönetimlerimiz canla başla çalışıyorlar. Çöplerin toplanmasını yapıyorlar, temizliği sağlıyorlar. Ama bunun yanı sıra toplanan çöplerin atık hale getirilmesi ve çevreye zarar vermemesi gerekir. Katı Atık Bertaraf Tesisi yapıldı. Ama bunun gazlaştırılması, sonrasında enerjiye dönüştürülmesi ve çevrenin temizliğine katkıda bulunması çok önemli ve çok büyük bir başarı. Ve bu projeyle tam 60 bin konut elektriğe kavuşuyor. 310 bin nüfusun elektriğini bu yapılan yatırım sağlıyor. Yaklaşık 60 trilyonluk bir yatırım. Ama sonrasında Malatya’ya ve ülkemize sunmuş olduğu katkıya baktığımızda çok daha büyük rakamlarla bu proje kıymete değer diyorum. Öncelikle çevrenin temizliği için her şeye değer” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Malatya Valisi Ali Kaban ise, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı tebrik etmek istediğini belirterek, bugüne ve geleceğe zararlar veren bir atığa böyle büyük bir tesisin kurmanın çok hayırlı bir iş olduğunu dile getirdi.

BEN BÖYLE BİR ANLAŞMA GÖRMEDİM

Vali Kaban, çok iyi bir mali anlaşmanın yapıldığına vurgu yaparak, “Sadece güzel iş yaptığı için değil, ayrıca çok da iyi mali bir anlaşma yaptığı için tebrik ediyorum. Ben böyle bir anlaşma görmedim. Hiç para vermeyeceksiniz, yatırım bittikten sonra kardan yüzde 17 alacaksınız, 15 yıl sonra tesisi tamamen alacaksınız. Bir de buraya kadar taşımayı yüklenici firma yapıyor. Böyle bir anlaşma olmaz. Hakikaten bunun başarılı olması için elimizden gelen desteği vermemiz lazım. Yerli olarak bu işi yapan kardeşlerimiz varmış, onları tebrik ediyorum. Bu konuda yerli teknoloji çok büyük önem taşıyor” diye konuştu.

TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN MAHCUP ETMEDİ

Açılışta son olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci söz aldı. Enerjiye ihtiyaç olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, “Enerji alanında çalışan birçok firmamız var ama bu projeye inanarak elini taşın altına koydukları için hem örnek bir projenin hayata geçmesi noktasında gayret gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Bizim enerjiye ihtiyacımız var. Biz Türkiye’yi büyütürken, Türkiye’yi geliştirirken, son 15 yılda her alanda Türkiye’yi 3 kat büyütürken, enerjideki açığımızı giderme adına atmış olduğumuz adımlar, atmış olduğumuz gayretler, vermiş olduğumuz teşvikler esasında bizim enerji açığımızı azaltırken, bu enerjinin de yerli ve milli olmasında gerçekten önemli işlere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. İnşallah yeni enerji politikamızla beraber biz enerjinin ve özellikle enerji açığımızı giderdiğimiz gibi, yenilenebilir enerjide, güneş enerjisinde, rüzgâr enerjisinde, Türkiye’ye güvenenler ve Türkiye’ye güvenip yatırım yapanları Türkiye hiçbir zaman mahcup etmedi” şeklinde konuştu.

SANAYİCİLERİMİZ ÜZERİNDEKİ YÜKLERİ KALDIRDIK

Sanayiciler üzerinde bir yılda bir milyar lira para kaldırdıklarını söyleyen Bakan Tüfenkci, “Özellikle yabancı sermayenin ve yabancı yatırımın Türkiye’ye gelerek, hem ileri teknolojiyi getirmeleri hem de bu topraklarda katma değer sağlamalarında biz her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bizler yabancı sermayeye kolaylığı sağlarken kendi üreticimizin, yerli üreticilerimizin önünü açarak, onların yapacağı yatırımları destekleyerek farklı noktalara, uluslararası alanda en azından eşit rekabet yapabilecek duruma getirmemiz lazım. 2016 yılında bir milyar TL olan ihracat teşviklerimizi, 2017 yılında biz 3 milyar TL’ye çıkardık. Son çıkan üretim reformu yasasıyla beraber, özellikle organize sanayi bölgesinde üretim yapan sanayicilerimiz üzerindeki yükleri kaldırdık. Ne yaptık, TRT paylarını kaldırdık, emlak vergilerini kaldırdık, OSB yönetimlerine sanayicilerin aktif olarak yer almalarını sağlayarak geniş yetkilerle donattık, oradaki arsa bedellerini sınırlardık ve şunu istedik ki üretim yapanlara bu anlamda bir mazereti olmasın. Baktığımızda ise bir yılda sanayicilerimiz üzerindeki bir milyar liranın parayı kaldırdık” ifadelerini kullandı.

BİZ ÜRETİM YAPANIN YANINDA OLMAK ZORUNDAYIZ

Bu projede emeği geçenlere teşekkür ettiğini dile getiren Bakan Tüfenkci, şunları ifade etti:

“Biz üretim yapanın, üretenin yanında olmalıyız, olmak zorundayız ve baktığımızda bizlere direktif veren, talimat veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi, bu ülkenin girişimcisinin, yatırımcısının bir güvencesi var. Bu anlamıyla Cumhurbaşkanımız gittiği her yurtdışı gezilerinde iş adamlarımızı, sanayicilerimizi yanında götüren ve her durumda yanımızda duran bir liderimiz var. Hükümetimiz de sanayicimizin, üreticimizin, tüccarımızın, esnafımızın yanında, karşılaştıkları sorunları çözme noktasında bizler sizlerin emrindeyiz. Ama maalesef hala aşmamız gereken bürokratik engellerimiz var, hala birtakım zihniyet sıkıntılarımız var. İnşallah bunları da milletimizin desteği ve bizlerin gayretiyle aşacağız. Bu proje sadece Türkiye’ye belediyelere değil, gerçekten dünyaya da örnek olacak. Bununla ilgili biz burada her türlü tedbiri ve teşviki de alırız. Teknolojik anlamda en üst projelerden birisi. Verimlilik ve çevreye duyarlılık açısından, belediyeye kazandırma anlamında, her alanda mükemmel bir proje.”

Daha sonra tesisin temel atma töreni Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen'in dualarıyla birlikte gerçekleşti.























































MUTLU SARIGÜL