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“Dünyanın hiçbir yerinde yok!”

Erken emeklilik konusunda beklentiler devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, “Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Böyle şey olur mu?” diye konuştu.

“Dünyanın hiçbir yerinde yok!”

Erken emeklilik konusunda beklentiler devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, “Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Böyle şey olur mu?” diye konuştu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:06
“Dünyanın hiçbir yerinde yok!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. “Bizim kitabımızda yorgunluğun, yılgınlığın, tembelliğin yeri yoktur” diyen Erdoğan, "Bu hizmet yolunda yürümek, bu büyük mücadeleyi sürdürmek için kendinde derman göremeyen varsa yanlış yerde bulunduğunu bilmelidir. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır” ifadelerini kullandı.

3 AYRI HUSUSA BAKILMASI GEREKİYOR

Erken emeklilik tartışmalarına yönelik açıklamada bulunan Erdoğan, “Ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor. Emeklilik için 1999 yılına kadar sadece hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan düzenleme ile kademeli olarak yaş şartı getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde bu uygulama vardır. Bu başlık altında bir de dernek kurulmuş durumda. Bu derneğin başındaki kişinin durumu dahi tek başına sosyal güvenlik sistemimizin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının en büyük ispatıdır. Bu derneğin başındaki hanımefendi 1992 yılında sigortalı olarak sosyal güvenlik sistemimize dahil olmuş. Eski sistem devam etseydi bu hanımefendi 2012 yılında 38 yaşında emekli olacaktı. Halihazırdaki sistemdeki kademeli yaş uygulaması sebebiyle bu hanımefendi 2022 yılında yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Esasen bu kişi zaten emeklilik hakkını kazanmış durumda. Sadece emekli maaşı alabilmesi için bu yaşı beklemesi gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesi sosyal güvenlik hizmeti sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40’lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı. Bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78’i geride bıraktı. Bırakınız 38’i, 48 yaşında emekli olan bir kişi dahi yaklaşık 30 yıl sistemde kalacak demektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ortalama emeklilik yaşının 52, Avrupa ülkelerinde ise 65 olduğunu söyleyen Erdoğan, “Türkiye kademeli olarak henüz yeni yeni 65 sınırına doğru çıkmaya başlıyor. Ülkemizde ortalama sigortalılık süresi 26 yıl iken emeklilikte geçen ömür 27 ile 31 yıldır. Avrupa’da sigortalılık ortalama süresi 35 yıl iken emeklilikte geçen süre de genellikle 20 yılın altındadır. Ülkemizde bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emeklilik maaşı olarak geri almaktadır. Görüldüğü gibi mevcut durumda dahi emeklilik sistemimiz içler acısı durumdadır” açıklamasını yaptı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Erken EmeklilikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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