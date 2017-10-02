Birleşmiş Milletler’in Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2017 raporuna göre küresel açlığın 2016’da bir önceki yıla kıyasla 38 milyon kişi artarak 815 milyon insanı etkilediği ortaya çıktı. Medyada konu ile ilgili yapılan incelemeye göre şiddetli çatışmaların ve iklim kaynaklı şokların çoğalmasından kaynaklanan bu artışın dünya nüfusunun yüzde 11’ine karşılık geldiği belirlendi. Ayrıca medyaya açlık ve gıda yetersizliği ile ilgili yılbaşından bu yana 140 binden fazla haber yansıması da dikkat çekti.

AÇLIĞIN ANA SEBEBİ ‘ÇATIŞMALAR’

Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu Raporu’na göre, açlığın ve birçok kötü beslenme türünün yeniden ortaya çıkmasının arkasındaki ana sebeplerden birisini iklim değişikliği ve son 10 yılda ciddi bir şekilde artış gösteren çatışmaları işaret eden rapora göre, dünyada gıda güvensizliği ve kötü beslenmeye maruz kalan çocukların çoğunluğunun çatışma bölgelerinde yoğunlaşmasına vurgu yapıldı.

Yaklaşık 10 yılı aşkın süreden beri istikrarlı şekilde süren küresel açlığın yeniden yükselişe geçtiği açıklanan raporda, hava olayının da etkisiyle bazı bölgelerde kuraklık ve sel uyarısında bulunuldu. Bunun yanı sıra yine aynı raporda küresel durgunluğun gıda güvenliğini ve beslenmeyi de kötüleştireceği uyarısında da bulunuldu.

DÜNYADA AÇ İNSAN SAYISI 815 MİLYON

Dünyadaki aç insanların genel toplamı 815 milyon kişi olarak belirlenirken bu sayının 520 milyonunun Asya’da, 243 milyonunun Afrika’da ve 42 milyonunun ise Latin Amerika ve Karayipler’de yaşadığı belirlendi. Dünyada açlık çeken 815 milyon insandan çatışmalardan etkilenen ülkelerde yaşayanların sayısınınsa 489 milyon olduğu saptandı. Uzun süren çatışmalardan etkilenen ve bu ülkelerde yaşayan insanların diğer yerlerdeki insanlara göre yaklaşık 2 buçuk kez daha az beslendiği ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ