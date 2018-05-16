Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin tarafından 1 Ocak’ta başlayan ve 1 Mayıs’ta sona eren Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçim sürecinin sona ermesinden dolayı Malatya medya mensuplarına teşekkür kahvaltısı düzenlendi. Dün bir kafede düzenlenen kahvaltı programına MESOB’a bağlı oda başkanları ile Malatya’ya hizmet veren gazeteciler katıldı.

Kahvaltıdan sonra kısa bir açıklama yapan ve konuşmasının bir bölümünü Tel Aviv’deki Amerikan büyükelçiliğinin, Kudüs’e taşınmasının ardından Filistinlilere yönelik katliamı değerlendiren Başkan Keskin, önemli açıklamalarda bulundu.

Esnaf ve camiasının bu kahvaltısına katıldığınız için herkese teşekkür eden Başkan Keskin, basının bir ilin gözü, kulağı, sesi olduğunu söyledi.

NEFRETLE KINIYORUZ

“Siz de bunu Malatya için Malatya’nın hizmetleri için elinizden geleni yapıp gece gündüz çalıştığınız için ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum” diyen Başkan Keskin, şunları kaydetti:

“Son kahvaltıyı yaptık beraber, artık Ramazan başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ülkemize ve dünyaya barış ve kardeşliği getirmesini temenni ediyorum. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri’yle İsrail’in yaptığı bütün katliamları nefretle kınıyoruz. Türk Milleti ve esnaf ve sanatlarla camiası olarak Amerika’nın provokasyon değil aslında Amerika’nın resmen dünyayı ve Müslüman ülkeleri birbiriyle çarpıştırmak için elinden gelen hinliği açıkça yapmaya başladı. Özellikle Filistin’e yönelik barbarca saldırıyı nefret ve şiddetle kınıyoruz. Bütün Müslüman ülkelerin, bütün dünya ülkelerinin ayağa kalkması gerekiyor. Sadece Türkiye’nin bu işte yeterli olmadığı açıkça görülmektedir. İnşallah bu katliamların sonu olur. Özellikle Müslümanların kutsal günlerinde bu katliamlar yapılıyor. İnşallah Müslümanların ayağa kalkacağını ve ‘ben varım’ diyeceğini, zalime karşı duracağını, garibanın yanında olacağı günleri umutla bekliyoruz.”

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