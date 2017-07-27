Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillenen Malatya kayısısının hinterlandında yer alan Elbistan’da yetişen kayısı için Ziraat Odası ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce Büyükyapalak Mahallesi’nde ortaklaşa düzenlenen tarla günü etkinliğine; Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ayhan Özcan, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Mazhar Türk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, ziraat mühendisleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

MALATYA MERKEZ OLMAK ÜZERE…

Elbistan kayısısının Avrupa Birliği tarafından tescillenen Malatya kayısısı bölgesine dahil olduğunu dile getiren Başkan Bulut, “Kayısı, Malatya merkez olmak üzere bu yıl coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Bu tescil bölgesinde Elazığ’ın Baskil, Sivas’ın Gürün ve Kahramanmaraş’ın da Elbistan ilçeleri bu coğrafi tescilin içerisine girdi. Dünya, internete girdiği zaman Malatya, Elbistan, Baskil ve Gürün kayısısını görecek. Bu kayısılar gıda olarak sağlığa elverişli, satışa elverişli ve pazara elverişli olarak tescillendi” dedi.

1 MİLYON 400 BİN KÖK KAYISI AĞACI VAR

Elbistan’da 100 bin dekar arazinin üzerinde 1 milyon 400 bin kayısı ağacı yer aldığını ifade eden Başkan Bulut, “Son senelerde iklim dolayısıyla, bizim bu bölgede istediğimiz ürünü alamıyoruz. Elbistan’da 1 milyon 400 bin kök kayısı ağacı var. 100 bin dekar arazinin üstünde kayısı bahçesi var. Şu ana kadar Elbistan kayısısını öne çıkaramadık. Bu sene tanıtım için tarla günü yapmayı uygun gördük. Elbistan’da bir kayısı festivali yapmayı çok isterdik. Elbistan, her şeyin en iyisine layık. Elbistan’ın tanıtımı noktasında, geleceği için bir festival yapmamız gerekiyordu. İnşallah önümüzdeki yılda böyle bir festival yapmayı planlıyoruz. Elbistan’ın kayısısını tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

KAYISI EN ÖNEMLİ ÜRÜNLERİMİZDEN

Daha sonra konuşan Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu ise kentte yetişen kayısının yüzde 98’inin Elbistan’da üretildiğine dikkat çekerek, “Elbistan Ovası, bizim için son derece değerli ve kıymetli bir bölge. Kahramanmaraş’ın tarım havzalarında çok önemli bir yer tutuyor. Bu bölge içerisinde kayısı da en önemli ürünlerimizden. Kahramanmaraş’ın en önde gelen meyve ürünlerinden birisi. Kahramanmaraş genelindeki kayısının yüzde 98’lik kısmı Elbistan Ovamızda yer alıyor. Malatya kayısısı adıyla tescillenen ve artık bir dünya markası olan bu ürünün önemli üretim yerlerinden birisinin de Elbistan Ovası olduğunu bütün kamuoyu ile paylaşalım istedik” şeklinde konuştu.

KAYISI, EMEK İSTEYEN BİR MEYVE

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun da, Elbistan’ın kayısı üretiminde hatırı sayılır bir konumda olduğuna vurgu yaptı. Kaymakam Akkoyun, “Çiftçilerimizin 1 yıl emek verdikleri bahçelerinde hasat yaptıklarını görmek bizler için büyük mutluluk. Kayısı, bölgemizin ürünlerinden birisi. Elbistan Ovası, Türkiye’nin 4’üncü büyük ovası. Tahıl ürünlerinde, mısır, şekerpancarı ve ay çekirdeği üretiminde Türkiye’de sayılı yerlerden birisi. Kayısı başta olmak üzere meyve üretiminde de oldukça güzel başarılar elde ediyorlar. Kayısı, tescillendi. Malatya ve etrafındaki ilçelerden oluşan hinterlandın içerisine Elbistan da girdi. Bundan sonra üretimin bilimsel olarak sağlam bir altyapıya kavuşturulması gerekiyor. Birliğin ve beraberliğin sağlanması gerekiyor. Kısa dönemli fiyat düşüşlerinde, verim düşüşlerinde uzun yıllar boyunca emek verilen bahçelerin gözden düşürülmemesi ve bu ağaçların kesilmemesi gerekiyor. Kayısı, emek isteyen bir meyve. Satışa gelene kadar 30’a yakın el değiştiriyor. Çok hassas bir meyve. İnşallah bizler de elimizden geldiğince çiftçilerimize her türlü desteği vereceğiz. Her türlü teknik desteği vermeye hazırız. Amacımız, Elbistan’ımızın gelişmesi ve kalkınması. Bu anlamda tarım Elbistan’ımızda önemli başlıklardan birisi. Çiftçimiz kazandığı zaman esnafımız kazanır. Esnafımız kazandığı zaman üretim artar ve ülkemiz kazanır. İnşallah bu tören, bereket için, çiftçilerimizin daha fazla kazanması için bir vesile olur. Bir başlangıç olur. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, bahçelerden toplanan kayısılarla oluşturulan standı gezdi.

İHA