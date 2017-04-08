Suriye rejim güçlerinin İdlib kentinde gerçekleştirdiği kimyasal gaz katliamına bir tepki de Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl’den geldi. BUSABAH gazetesine yaptığı açıklamayla tepkisini dile getiren Başkan Bingöl, önemli açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda Suriye’de yapılan katliamlara ciddi bir tepkinin oluşmadığını eleştiren Başkan Bingöl, Esed’in kimyasal silah kullandığını söyledi.

ÇOCUKLAR KİMYASAL GAZDAN ZEHİRLENDİLER

Dünyanın Suriye’de yaşanan katliamları izlemekle yetindiğini belirten Başkan Bingöl, “Bu süre içersinde Esed’in kullandığı kimyasal silah sonucu çok sayıda Suriyelinin hayatını kaybettiğini, çoğunun da yaralı olduğunu ve Türkiye’ye getirilip tedavi ettirildiği haberlerini alıyoruz. Böylece Esed’in kimyasal silah kullandığı belgelendi. En son İdlib’de gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonucunda erkek, kadın, çocuk, özellikle çocuklar kimyasal gazdan zehirlendiler. Kimyasal silahların insanları hareketsiz bıraktığı görülmektedir. BM’de, NATO’da kullanılanların kimyasal silah olduğu belirtilmektedir. Son zamanlarda BM’nin, Avrupa’nın tavrı tamamen bu Esed sistemine destek verdiği için Suriye’deki sıkıntıları dünya izlemekle yetiniyor” şeklinde konuştu.

MÜSLÜMAN ÜLKELER CİDDİ BİR REFLEKS GÖSTERMİYOR

Hiçbir milletin kimyasal silah saldırısına maruz kalmasını istemediklerini dile getiren Başkan Bingöl, “Müslüman ülkelerde de ciddi sıkıntılar oluşmaya başladı. Müslüman ülkeler ciddi bir refleks göstermiyorlar. Türkiye’de halkın gösterdiği tepkiler de cılız kalmaktadır. Kimyasal silahın kullanıldığı andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Müslüman halklarının ciddi tepki göstermesi gerekiyordu. Çünkü dünya şu anda tarafsız kalmış ve Suriye’deki vahşeti seyrediyor. Biz dini, ırkı, yaşantısı ne olursa olsun hiçbir milletin kimyasal silah saldırısına maruz kalmasını istemiyoruz” söylemelerinde bulundu.

DÜNYA BUNU SEYREDİYOR

“Fransa’ya atılan bombalarla tüm devlet başkanları toplandı ve DEAŞ terör örgütüne ciddi bir tepki verdi” diyen Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

“Ancak yıllardır yaklaşık bir milyon insanın acımasızca katledildi. Esed teröristini dünya seyrediyor ve buna da destek veriyor. Kimyasal silahların kimden alındığı, kim tarafından kullanıldığı da artık biliniyor. Bu katliama sessiz kalan ülkelerin çoğu bunda iş birliğinin olduğuna inanıyoruz. Tepki gösterilmiş olsa, bu silahlar verilmeseydi bugün bu sıkıntılar yaşanmazdı. Tüm dünya bir an önce bu zulme tepki gösterip Esed denilen teröristin ülkeden derhal uzaklaştırılıp, yargı önüne çıkartılıp buna gerekli ceza verilmeli. Burada bir devlet terörü işleniyor. Mazlum haklar yok edilmeye çalışılıyor. İnancımız ve düşüncemiz ne olursa olsun mazlum ve mağdurların yanında yer alınması gerektiğine inanıyoruz. Tüm dünyadaki insanların tek vücut olup zalimlere karşı bir refleks göstermesinin gerekliliğini savunuyoruz. Bunun için de biz sivil toplum örgütlerinin de suçlu olduğunu düşünüyorum. Eğer Suriye’deki katliam başka bir ülkede olmuş olsaydı en kısa sürede ciddi bir tepki oluşturuldu.”

MUTLU SARIGÜL