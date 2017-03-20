Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesinin yeni yönetimi dün gazetecilerle bir araya geldi. MÜSİAD Malatya Şubesinde gerçekleştirilen kahvaltılı tanışma toplantısına MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Başkan yardımcıları Mahmut Boyraz, Muharrem Poyraz, Nejdet Seçilmiş, Abdullah Canpolat, Nazım Akkaya, Yönetim Kurulu üyeleri, H. Osman Yağız, Mehmet Işık, Mustafa Kırteke, Erdal İlbay, Bayram Dağaşan, Abdulkadir Üzmez, Hamdi Bayer, Süleyman Reşitoğlu, Yunus Akçin katıldı.

Kahvaltıdan sonra söz alan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, dostane bir söyleşide bulunmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, Malatya’yı konuşmak, ekonomiyi konuşmak için daima kapılarının açık olduğunu söyledi.

CAZİBE MERKEZLERİ

Cazibe merkezleri kapsamında 250 projelerinin olduğunu ifade eden Başkan Kalan, “MÜSİAD olarak yönetimle beraber Malatya’da farkındalık oluşturmak adına cazibe merkezlerini oluşturduk. Bu kapsamda 250 civarında projemiz oldu. 23 şehirdeki 3 bin 412 projenin Türkiye Cumhuriyetine rakamının 75 milyar lira olduğunu öğrenince bunun bölgemize bir canlılık katacağını düşündük. Ayrıca 250 projenin kabul edilmesinden sonra Malatya’mıza hakikaten bir değer katacağını da düşündük. İşsizlik ve istihdam noktasında Malatya’mız için hayırlı bir netice getireceğini umuyoruz” şeklinde konuştu.

BİR TIK ÜZERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Üretici olmayanı üretici yapacaklarını belirten Başkan Kalan, “Malatya özelinde elbette ki üyelerimizle beraber yeni ortaklıklar, üyelerimizin ufkunu açacak yeni projeler, ihracata yönelecek yeni üyelerimize aynı şekilde projeler ile yurtdışına açılmaları için düşüncemiz de var. Üretici olmayanı üretici yapacağımız, üretici olanı ise yurtdışına açacağımız, hâlihazırda yurtdışına ihracat yapanı farklı ülkelere yönlendireceğimiz farklı projelerimiz var. Bütün üyelerimizle ilgili bir tık üzerini hedefliyoruz. Bunu da ileriki zamanlarda paylayacağız” ifadelerinde bulundu.

ONLARIN YAPTIRIMLARI BİTMEZ

Son zamanlarda Avrupa ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik kriz nedeniyle olası yaptırımlara da değinen Başkan Kalan, “Avrupa’nın bütün yaptırımlarına geçmişte olduğu gibi bugün de direneceğiz. Onların yaptırımları bitmez. Dünya da Avrupa’dan ibaret değil. Eğer bir ürünümüzü Avrupa’ya satıyorsak, bundan sonra elbette farklı pazarlara yöneleceğiz. Onlar Türkiye’ye bir şekilde yaptırım uygularlarsa bizim de onlara uygulayacağımız yaptırımlar olur” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL