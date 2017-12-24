Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören tasarı oylamasında 128 ülke kabul, 9 ülke ret, 35 ülke çekimser oy kullandı. Oylamada ABD ve İsrail'in yanında Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya ülkeleri ret oyu verdi.

KARARIN BAĞLAYICILIĞI YOK

Çekimser kalan ülkeler arasında ise Arjantin, Avustralya, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Meksika, Filipinler ve Romanya şeklinde. Öte yandan kararın herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor ve sadece tavsiye niteliği taşıyor ancak ABD'nin üzerinde uluslararası baskı oluşması açısından önemli kabul ediliyor.

HAKLI OLAN GÜÇLÜDÜR

Bu anlamda konuyla ilgili olarak Malatyalı siyasiler ve yöneticiler bazı yorumlarda bulundu, sosyal medyadan paylaşımlar da yapıldı. Gürmük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Trump’ın BM’de Kudüs’ün oylamasına yaptığı tüm tehditlere rağmen BM Genel Kurulu’ndan 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Dünya 5’ten büyüktür. Güçlü olan haklı değil, haklı olan güçlüdür” yorumunda bulundu.

BÜTÜN DÜNYAYA İLAN EDİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “ABD’nin kirli tehditleri boşa çıktı. BM Genel Kurulu'ndan Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı 9’a karşı 128 oyla kabul edilmiştir Dünya hukuk, adalet ve barışın lehine oy kullanarak dünyanın 5'ten büyük olduğunu tüm cihana ilan etmiştir” sözlerini kaydetti.

FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ OLARAK KALACAK!

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Dünya 5'ten büyüktür’ sözü bugün BM'de alınan kararla dünya kamuoyunda vücut bulmuştur. Doğu Kudüs inşallah ebedi olarak Filistin'in başkenti olarak kalacaktır” dedi.

KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİDİR

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da, “Kudüs'ün özgürlük mücadelesi, bütün ümmetin özgürlük mücadelesidir. Kudüs, insanlığın onuru ve direnişidir. Eğer Kudüs tutsaksa bütün şehirler tutsak demektir. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir” ifadelerine yer verdi.

GELİŞMELER İYİ GİDİYOR

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ise, yaptığı açıklamada, “Konuyla ilgili birleşmiş milletlerin verdiği kararı çok doğru buluyoruz. 128 ülke Kudüs için olumlu karar vermişlerdir. Bundan dolayı tabi ki biz mutluyuz. Bunun devamının gelmesini de biz bekliyoruz. Doğu Kudüs'e kesinlikle Türkiye elçiliğini taşımalıdır. Bunu bir an evvel yapmak lazım. Türkiye'nin başlattığı bu propaganda ile birlikte çok güzel bir şey de gündemde. Gelişmeler de iyi gidiyor” sözlerini kaydetti.

TÜRKAN YILDIZ