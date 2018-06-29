Dumlu Mahallesi'ne 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı

Dumlu Mahallesi'nde bulunan 60 tonluk su deposunun mahallenin su ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığı ve yoğun su tüketimi olduğu dönemlerde üst katlara su çıkmaması nedeniyle vatandaşlar mağduriyet yaşıyordu. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye 100 tonluk su deposu inşa edilerek yaklaşık 2 bin 500 metrelik içmesuyu hattı ile mahallenin su sıkıntısının çözüme kavuşturulacağı belirtildi. Dumlu Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Muhtar Tahsin Demir, mahallelerinde 40 hanenin olduğunu ve mevcut depolarının su ihtiyaçlarını karşılayamadığını dile getirdi. Demir, “İnsanımız, hayvanımız, kayısımız, temizliğimiz hep suya bağlıydı ve su yeterli olmadığı için mağdur oluyorduk. Yapılan bu çalışmalarla mahallemizin tamamına su kolaylıkla ulaşacak. Cenabı Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerine saygı duyuyoruz, işleri rast gelsin. Mahallemizde yapılan çalışmalardan çok memnunuz" ifadelerine yer verdi.

Malatya genelinde gerçekleştirilen içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını sahada incelemeye önem veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise Dumlu Mahallesi'nin hayvancılık ve tarımla uğraşan 150’den fazla nüfusu olan bir yerleşim yeri olduğunu ifade etti. Bu nüfus için mevcut su deposunun yeterli olmadığını aktaran Mumcu, “40 haneye su ulaşmıyor vatandaşlar mağdur oluyorlardı. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Dumlu’nun su ihtiyacını karşılamak için 100 tonluk su deposu çalışması gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 metre içme suyu şebeke hattı inşasını tamamladık. Bu şebekeyle suyu önce inşa ettiğimiz depoya, sonra tekrar Dumlu Mahallemi'ze ulaştırarak, vatandaşlarımızın su sıkıntısını çözüme kavuşturacağız. Depomuzun inşası bitmek üzere. Dumlu’muza hayırlı uğurlu olur inşallah. Muhtarımıza da projemize sahip çıktığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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