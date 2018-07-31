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Düğün sezonu kuyumcuya yaramadı

Düğün sezonu hazırlıklarını hızlandıran çiftler, bu alanda hizmet veren iş kolları hareketlendirdi. Kuyumcularından bayram ettiği bu günlerde altın alımları yükseldi ve sektöre sirkülasyon arttı. Ancak kuyumcular bu yıl, geçtiğimiz yıllara göre daha durağan bir yılın geçtiğini belirtiyorlar.

Düğün sezonu kuyumcuya yaramadı

Düğün sezonu hazırlıklarını hızlandıran çiftler, bu alanda hizmet veren iş kolları hareketlendirdi. Kuyumcularından bayram ettiği bu günlerde altın alımları yükseldi ve sektöre sirkülasyon arttı. Ancak kuyumcular bu yıl, geçtiğimiz yıllara göre daha durağan bir yılın geçtiğini belirtiyorlar.

31 Temmuz 2018 Salı 12:33
Düğün sezonu kuyumcuya yaramadı

İnsan hayatında önemli safhalardan biridir evlilik. Geleneklerimize göre düğünlerde tam altın takılırken artık fiyatların yükselmesi ve vatandaşların maddi durumunun yetersizliğinden dolayı gram altına olan ilgi artıyor. Hal böyle olunca kuyumcular deyim yerindeyse sinek avlıyor.

KOMŞULARIMDAN DUYDUM

Bu anlamda konuya ilişkin yorumda bulunan vatandaşlardan Ayten Kaya, “Düğün sezonun başlamasıyla birlikte kuyumcularda hareketlilik arttı. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi nedeniyle takı takacaklar çeyrek altın yerine yine gram altına yöneldi. Ben de komşularımdan bunu duydum ve gram altın aldım düğünümüz için” ifadelerini kullandı.

ALTIN YATIRIMI

Gram altına talebin daha çok olduğunu dile getiren ve bunun sebebinin altının pahalı olmasından dolayı olduğunu ifade eden Kuyumcu Ahmet Kara, “Gram altına talep daha yüksek. Altında da düşüş fazla beklemiyoruz. Bu seviyelerde gelir gider. Vatandaşın yerinde olsam altını tutarım. İlerisi daha da yüksek. Öte yandan serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 191,70 lira oldu. 191,50 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 191,70 liradan, bin 262 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 283 liradan, 174,50 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 178,50 liradan, bin 233 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 253 liradan, 617 liradan alınan yarım ziynet 627 liradan ve 308 liradan alınan çeyrek ziynet 313 liradan satılıyor” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
Düğün SezonuKuyumcuçiftler
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