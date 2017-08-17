Yeşilyurt Belediyesi Nikah Memuru ve Kadın Aile Hizmetler Müdürü Emin Gölgeli, günde 6, 7; bazen 10 nikah kıydığını ancak yaz ayları ile beraber bu sayının 15’e kadar çıktığını belirtti.

HER GÜN SAYI ARTIYOR

Yeşilyurt Yakınca’da bulunan Nikah Sarayı’nın yaklaşık bir ay önce yerinin değiştiğini belirten Nikah Memuru Emin Gölgeli, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat Yeşilyurt halkına ve Malatya halkına 17 dönüm parkın içerisine yeni bir nikah salonu yaptırdı” ifadelerini kullanarak, çiftleri yeni nikah sarayına beklediklerini söyledi. Yeni nikah sarayı yeri ile beraber nikah sayısında artış olduğunu da belirten Gölgeli, “Her geçen gün de sayı artıyor. Yaz aylarının ve düğün sezonunun da bunda etkisi çok” dedi.

ÇİFTLERE HEDİYE VERİYORUZ

Emin Gölgeli, “Nikahını kıydığımız çiftlere bir set hediye ediyoruz. Çiftlerin kullanıp, imza attığı, ad ve soyadlarının yazılı olduğu imza kalemi hediye ediyoruz. Bu kalemi şahitler kullanmıyor. Yine nikah sırasında fotoğraf çekip çiftlere ve şahitlere veriyoruz” dedi.

NİKAH SONRASI ETKİNLİK YAPILIYOR

Nikahtan sonra pasta getirip kesen çiftlerin olduğunu söyleyen Nikah Memuru Gölgeli, “Etkinlik yapmak isteyen çiftlere eğer nikah sonrası tekrar bir nikah yoksa müsaade ediyoruz. Çünkü her şey çiftimizin mutluluğu için. Bazen erkek veya kadın çiftlerin doğum günü oluyor. Çift belki hatırlamıyor. Ama biz o güne özel çiftimize buket, ayrı hediyeler ve doğum günü pastası sürpriz yapıp, takdim ediyoruz. Misafirleri ile birlikte burada kutluyorlar” diye konuştu.

7 TEMMUZ’DA DAHA ÇOK NİKAH KIYDIK

Sözlerine özel tarihlerde nikah sayısının arttığını ekleyerek devam eden Gölgeli, “Örneğin 7.7.2017 tarihinde fazla talep oldu. Özel bir tarih olduğundan ve pek nadir bu şekilde denk geldiği için fazla nikah kıydık” diye belirtti.

BİZE MESAİ YOK

“Evlendirme memurlarının kaderi. Biz de mesai diye bir şey yok. Cumartesi, pazar ayırt etmeden çalışıyoruz” diyerek yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Gölgeli, “Yeter ki çiftlerimiz mutlu olsun. Fazla çalıştığımızda herhangi bir ücret ve bahşiş katiyen yok. Yeşilyurt Belediyesi’nin böyle bir şeyi söz konusu olamaz” şeklinde konuştu.

GENÇLERİMİZ MUTLU OLSUN YETER

“Bizim tek isteğimiz çiftlerimiz mutlu olsun. Geleceğe bakışları aydınlık olsun. Belediye Başkanımızın da talimatı ‘gençlerimizin mutluluğu için her şeyi yapın’. Gençlerin mutluluğu Yeşilyurt Belediyesi’nin mutluluğu. Onun için elimizden gelen tüm gayreti yapıyoruz ve yapmaya da hazırız” ifadelerine yer veren Emin Gölgeli, bütün evli ve evlenecek çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.











MUTLU SARIGÜL