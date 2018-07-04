Düğün sezonu açıldı, gram altına talep arttı

Düğün sezonun başlamasıyla birlikte kuyumcularda hareketlilik arttı. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi nedeniyle takı takacaklar çeyrek altın yerine yine gram altına yöneldi. Çeyrek altının vatandaşa hala yüksek geldiğini ifade eden kuyumcular, durumu müsait olmayan vatandaşlarının gram altına yöneldiğini söyledi.

Düğün sezonunun açıldığını aktaran kuyumcu Ökkeş Acar, “Gram altına talep daha çok. Bu da altının pahalı olmasından dolayıdır. Gram altına talep daha yüksek. Altında da düşüş fazla beklemiyoruz. Bu seviyelerde gelir gider. Vatandaşın yerinde olsam altını tutarım. İlerisi daha da yüksek” diye konuştu.