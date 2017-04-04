Eski Buğday Pazarı’nda yer alan Malatya Şehiriçi Minibüs Terminali’nin sıkıntıları bir türlü çözülemiyor. Terminaldeki ışıklandırma sorunundan lavabo sorununa, yol sorunundan usulsüz araç parkı sorununa kadar terminal hakkında BUSABAH’a konuşan minibüsçüler, problemlerinin çözülmediğinden yakındılar. Özellikle usulsüz araç park edilmesine sert tepki gösteren minibüsçüler, mağdur olduklarını ifade ettiler.

Bazı vatandaşların sabah erken saatlerde araçlarını terminale park ettiğini dile getiren Erdoğan Özcan isimli minibüsçü, araç sahiplerinin akşam geç saatlere kadar araçlarını almadıklarını söyledi.

DERDİMİZE KİMSE ÇARE OLAMIYOR

Araçların park edilmesin dolayı uzun süre terminale giremediklerini ifade eden Özcan, “Minibüslerimiz araçların park edilmesinden dolayı terminalin içerisine giremiyor. Zabıtayı, trafik İl Şube Müdürlüğünü arayıp şikayet ediyoruz. Ancak bu da çözüm olmuyor. Minibüsler saatlerce kuyrukta bekliyor. Terminal yolu tıkanıyor ve gerçekten çile çekiyoruz. Vatandaşların yanı sıra esnaflar da araçlarını buraya bırakıyor. Bizim derdimize kimse çare olamıyor. Biz bundan şikâyetçiyiz. Geçenlerde buraya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır geldi ve problemimizi ona da söyledik. ‘Biz yapacağız’ dedi ama kimse maalesef yapmıyor. Araç sahiplerine ‘buraya park etmeyin’ desek, araç sahibi bize tepki gösteriyor. Terminalin içerisi özel araçlardan görünmüyor. Müşterilerimiz bize tepki gösteriyorlar. Müşteriler araçlardan giremiyor ki terminale. Dakikalarca bekliyorlar” diye konuştu.

YARDIMCI OLAN KİMSE YOK

Terminalin sorunlarını sıralayan Özcan, “Bu terminalin düzenlenmesi gerekiyor. Burada ne kamera var ne ışık var ne lavabo ne de tuvalet var. Yolcular karanlıktan dolayı korkusundan terminale giremiyor. Şimdiye kadar bizim sorunlarımızla kimse ilgilenmedi. Buranın onarılacağını söylediler bize ama herhangi bir gelişme olmadı. Burada hem minibüsçü esnafları hem de zahireci esnaflar çok mağdur. Yetkililerin artık bizlerle ilgilenmesi gerekiyor. Saatlerce bekliyoruz, müşteriler gelmiyor. Artık buraların bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Her taraf çukur içerisinde. Tuvalet ihtiyacı gelen vatandaşlar en yakın camiye gitmek zorunda. Mesela yolcularımız bu ihtiyaçlarını nerede giderecek? Bizlere bakan, bizlere yardımcı olan kimse yok” ifadelerini kullandı.

TERMİNALE GİREMİYORUZ

Problemlerinin uzun zamandan beri devam ettiğini belirten Ahmet Yüksekağaç isimli minibüsçü ise, “Buranın problemleri uzun zamandan bu yana devam ediyor. Herhangi bir geliş ve bir iyileştirme yok. Bizler gerçekten çok sıkıntı çekiyoruz. Bizim sorunumuz minibüs terminalinin girişinden itibaren başlıyor. Girişin sol tarafında park metre uygulaması var. Vatandaş park metreye bir lira vermemek için araçlarını buraya park ediyorlar. Ve bizler de terminale giremiyoruz. Buraya belediye duba yaptı ki, araçlar park etmesin. Ama dubalar araçların altında. Dubalar bir çare olmadı. Eğilip bakın, araç dubanın üzerine park edilmiş. Gerçekten burası çok sıkıntılı” şeklinde konuştu.

GÜNDE 50 DEFA ARIYORUZ

Terminalin girişine bir görevli konmasını veya otomatik bariyer yapılmasını isteyen Yüksekağaç, “Yolumuz yok. Işıklandırma yok. Özellikle akşamları karanlık olduğu zaman kimse terminale giremiyor. Aile giremiyor. Şehiriçi Minibüs Terminaline bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Terminalin girişine bir görevli mi konur yoksa otomatik bariyer mi yapılır, artık bir çaresine baksınlar. Terminal özel araç park yeri mi yoksa terminal mi bilmeyen anlayamaz. Özellikle öğleden sonra ve akşamları buradaki araçlar çok yoğunlaşıyor. Bütün esnaflar bu durumdan muzdaripler. Biz trafiği arıyoruz bize diyorlar ki, ‘Orası Minibüs Terminali mi?’ adamalar ne yapsın. Günde 50 defa arıyoruz. Geliyorlar. Araçlar çıkıyor. Ekipler gittikten sonra yine aynısı gibi oluyor” diye konuştu.















MUTLU SARIGÜL