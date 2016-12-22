17 Aralık Cumartesi günü gazetemizde yayınlanan “3’üncü 270 gün oldu halen tamamlanmadı” başlık haberimizde Şerefhan Deresi üzerinde inşa edilecek “Taşdamlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı”nın tamamlanmadığı iddialarını dile getirmiş, bu iddiayı dile getiren Derme Sula Birliği Başkanı Abdullah Polat’ın tepkilerini kamuoyuna duyurmuştuk.

Bu iddialara bir yanıt veren Devlet Su İşleri (DSİ) ise yaptığı açıklamada, projenin 12 bin 900 dekar zirai araziyi sulayacak Çelikhan Sulamasının en önemli ayağı olan Şerefhan (Görnek) Deresi üzerinde inşa edilecek ‘Taşdamlar Regülâtörü ve Derivasyon Kanalı’ işi olduğu belirtildi.

1 NİSAN 2015 TARİHİNDE İŞE BAŞLANDI

“Taşdamlar Regülatörü ve Borulu Derivasyon Kanalının inşaatı 21 Ocak 2015’te ihale edilmiş, 25 Mart 2015 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 1 Nisan 2015 tarihi itibariyle yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır” denilen açıklamada, “Söz konusu proje kapsamında Şerefhan Deresi üzerine 1 adet regülatör ve bin 600 m uzunluğunda bin 600’lük CTP boru montajı yapılacaktır. Derivasyon boru hattının geçtiği güzergâh engebeli olup, tahmin edildiğinden çok daha büyük miktarda kazı yapılmıştır. Ayrıca iklim koşulları da boru montaj çalışmalarının yapılamasını güçleştirmektir. Projedeki gecikme sebebi ödenek yetersizliği veya yüklenici kaynaklı değildir. Şu an itibariyle projede yüzde 56 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, 2017 yılı ortasında işin tamamlanması planlanmaktadır” denildi.

MUTLU SARIGÜL